Wie sich Schmetterlinge im Flug ihrer Umgebung anpassen

Wer sich mit Schmetterlingen gar nicht auskennt, der würde sich vermutlich der Behauptung anschließen, dass Schmetterlinge nicht fliegen, sondern flattern, und gleiten tun sie schon gar nicht. Doch das stimmt nicht. Abhängig davon, wo Schmetterlinge leben, haben sie sich verschiedene Flugvarianten angeeignet.

Der Himmelsfalter: Für jede Flugvariante eine andere Flügelform

Wie perfekt sich die Falter an ihre Umgebung angepasst haben, konnten jetzt französische Forscher bei Schmetterlingen in Peru zeigen. Konkret beim sogenannten "Morpho". Diese Gattung ist in Deutschland auch als "Himmelsfalter" bekannt. Die Schmetterlinge haben eine Flügel-Spannweite von bis zu zwölf Zentimetern.

So unterschiedlich die Länge ihrer Flügel sein kann, so unterschiedlich fallen auch Größe und Form der Flügel aus. Mit dem Ergebnis, dass die Falter diese unterschiedlich einsetzen - abhängig davon, wo sie leben: Die Schmetterlinge in den Baumwipfeln haben andere Flugeigenschaften als diejenigen, die ihr Leben lang in Bodennähe bleiben. Dabei sind diese Lebensräume oft nur wenige Meter voneinander entfernt, erklärt Camille Leroi von der Sorbonne-Universität in Paris.

"Wir nennen das Mikro-Lebensraum. Wenn man nur ein bisschen die Umgebung verändert, sieht man, wie die Evolution wunderbare Dinge macht."

Die Schmetterlinge, die in den luftigen Baumwipfeln leben, haben große, ausladende Schwingen entwickelt – sie eignen sich gut für langes ausdauerndes Gleiten. Die Schmetterlinge am Boden hingegen haben kleine, kräftige Flügel - mit denen sie flink flattern und besser ihren Feinden entkommen können.

Je nach Lebensraum: fliegen, flattern oder gleiten

Um den Flug der Schmetterlinge genauer zu untersuchen, hat das Forschungsteam zehn Monate im peruanischen Urwald verbracht. Dort ist die Artenvielfalt mit zwölf Vertretern der Gattung "Morpho" besonders hoch. Die handtellergroßen Schmetterlinge wurden eingefangen. Dazu hatten die Forscher auf einem Feld einen riesigen Experimentier-Käfig gebaut und die Schmetterlinge nacheinander dort hinein gelassen. In den Käfigen wiederum waren High-Speed Kameras eingebaut. Diese haben 120 Bilder pro Sekunde von den fliegenden Schmetterlingen gemacht, sodass das Flugverhalten in Zeitlupe analysiert und dreidimensional rekonstruiert werden konnte.

So gelangten die Forscher zu der Erkenntnis, dass sich jeder Schmetterling mit seiner eigenen Kombination von Flugverhalten, Flügelform und Aerodynamik an seine spezifische Umgebung angepasst hat. Und das in einem langen Prozess der Evolution: Vor 22 Millionen Jahren sind die verschiedenen Schmetterlingsarten in Peru noch auf dieselbe Art geflogen, erst dann haben sie sich - langsam - auseinander entwickelt.