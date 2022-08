Wie schütze ich mich am besten vor Einbrechern?

Eine Familie packt ihre Koffer und lädt sie ins Auto ein. Nachdem Eltern und Kinder im Fahrzeug sitzen, geht es los. Eine Woche Urlaub am Meer. Sonne, Strand und ein kaltes Erfrischungsgetränk – ein Traum. Doch die Reise kann auch zum Albtraum werden, wenn nämlich Einbrecher in die leere Wohnung einsteigen und sich am Hab und Gut der Familie bereichern. Und das kann ziemlich schnell gehen.

"Mit so einem Schraubendreher hat man eine Hebelwirkung bis zu einer halben Tonne. Der Einbrecher ist ruckzuck drin und in zwei bis drei Minuten ist der Einbrecher wieder verschwunden", sagt Kriminalhauptkommissar von der Polizei München, Christoph Reichenbach. Daher sollten die Hausbesitzer rechtzeitig vorsorgen. Zwar sind die Einbruchszahlen während der Corona-Pandemie stark zurückgegangen, doch jetzt steigen die Zahlen wieder, wie die bayerische Polizei verrät.

Zum Artikel: Einbruchserie in Sportheime am Untermain

Polizei: So können Sie ihre Fenster besser sichern

Reichenbach ist bei der Polizei München für Prävention und Opferschutz zuständig. Er kennt die Tricks der Kriminellen und weiß, wie sich Bewohnerinnen und Bewohner davor am besten schützen können. 90 Prozent der Einbrecher seien Gelegenheitstäter. Das heißt, sie suchen sich Zugänge über Terrassentüren oder Kellerschächte. Diese seien leicht und schnell zu öffnen. Daher empfiehlt Reichenbach, bei Fenstern das innenliegende Fensterband mit den Schließzapfen auszutauschen. Das heißt, ein normaler Rollzapfen muss weg und ein Pilz-Kopf-Zapfen her. Dieser rastet dann beim Verschließen in das Gegenstück ein und verriegelt. "Ein Pilz-Kopf-Zapfen reicht uns als Einbruchsschutz nicht", betont Reichenbach. Es brauche mehrere Pilz-Kopf-Zapfen, sprich rings ums Fenster acht bis zehn Stück.

Außerdem sollten laut Reichenbach alle leicht zugänglichen Fenster mit abschließbaren Griffen nachgerüstet werden, falls ein Einbrecher das Fensterglas durchsteche. Ansonsten könne der Einbrecher mit seinem Hebelwerkzeug den Griff einfach öffnen. "Das Fenster oder die Tür schwingt auf und er spaziert hinein", sagt der Polizeibeamte.

Laut Polizei müssen auch Türen vor Einbrechern gesichert werden

Terrassentüren oder große Fenster sollen nach Ansicht von Reichenbach von der Polizei München mit einem Stangenschloss gesichert werden. Auch die Hauseingangstür sollten der Bewohnerinnen und Bewohner in Augenschein nehmen, wenn sie ihr Zuhause vor Einbrechern schützen wollen. Beispielsweise können sie mit einem Kasten-Riegel-Schloss die Eingangstür ausstatten. Dieses kann von außen und innen verschlossen werden. Ein Panzerriegel im unteren Drittel der Tür wäre ebenfalls möglich. Aber nur, wenn die Tür an sich schon entsprechend stark ist. Auch Kellerlichtschächte sollten laut Reichenbach gesichert werden. Hier können Abdeckungen helfen, die schwer anzuheben sind.

Vorsichtiges Verhalten kann das eigene Zuhause sicherer machen

Bei aller Mechanik können Hausbesitzer aber auch mit ihrem persönlichen Verhalten für Sicherheit sorgen, insbesondere in der Urlaubszeit. "Viele Menschen möchten ihre Urlaubsfreude teilen und posten in den sozialen Medien irgendwelche Urlaubsfotos mit dem entsprechenden Text dazu, dass man noch drei Wochen in einem Urlaubsland ist", sagt Kriminalhauptkommissar Reichenbach – und betont: "Das sollte man natürlich nicht machen."

Auf den Anrufbeantworter sollten die Bewohnerinnen und Bewohner keinen Hinweis einsprechen, womit deutlich werden würde, dass sie im Urlaub seien. Das sei keine gute Idee. Besser sei es, den Eindruck zu erwecken, dass jemand da ist. Beispielsweise könnten die Lampen mit Zeitschaltuhren versehen werden. Außerdem empfiehlt der Kriminalhauptkommissar, die Nachbarn darum zu bitten, den Briefkasten der Urlauberinnen und Urlauber regelmäßig zu leeren.