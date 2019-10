Wie rum jetzt? Am Wochenende ist wieder Zeitumstellung

Am letzten Sonntag im März beginnt die Sommerzeit, am letzten Sonntag im Oktober die Winterzeit. Eine Stunde hin oder her, aber wie rum diesmal? Für diejenigen, die es sich partout nicht merken können: Am kommenden Sonntag (27. Oktober) werden nachts die Uhren von drei auf zwei Uhr zurückgestellt. Mit dem Satz "Im Sommer stellt man die Gartenmöbel "vor" die Tür, im Winter stellt man sie "zurück" in den Schuppen", können sich auch notorisch Vergessliche die Richtung der Uhrumstellung merken. Dieses Mal können Sie eine Stunde länger schlafen! Das heißt aber, dass es morgens "früher" hell und abends "früher" dunkel ist.

Die Zeitumstellung hat viele Gegner

Der Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit ruft schon seit Langem viele Gegner auf den Plan. Viele Menschen haben von dem Hin und Her genug. Deshalb startete die EU-Kommission im vergangenen Jahr eine europaweite Online-Befragung zur Zeitumstellung. Die Resonanz war riesig. 4,6 Millionen Menschen nahmen teil, davon allein rund 3 Millionen aus Deutschland. Das Ergebnis: 84 Prozent der Teilnehmer forderten die Abschaffung der Zeitumstellung.

Nach dem Willen des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker sollte in diesem Jahr zum letzten Mal die Zeit umgestellt werden. Österreich, das zum Zeitpunkt der Entscheidung den rotierenden Vorsitz im Rat der Mitgliedstaaten innehatte, setzte das Thema auf seine Prioritätenliste, erreichte aber keine Einigung. Die EU-Mitgliedstaaten konnten sich bislang nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Fehlende Absprachen aber könnten einen Flickenteppich verschiedener Zeitzonen innerhalb der EU ergeben. Seit 2002 ist die Umstellung EU-weit einheitlich geregelt, um Probleme durch unterschiedliche Uhrzeiten im Gütertransport oder bei Flug- oder Bahnverbindungen zu vermeiden.

Das ganze Vorhaben könnte noch scheitern

Wie es unter der aktuellen finnischen Ratspräsidentschaft weitergeht, ist noch nicht absehbar. Ohne Einigung kann das ganze Vorhaben noch scheitern. Im Laufe der Debatten kristallisierte sich heraus, dass manche EU-Staaten, Portugal etwa, grundsätzlich gegen das Ende der Zeitumstellung sind.

Permanente Umstellung auf die Sommerzeit?

Die Frage ist außerdem, ob sich Deutschland für eine dauerhafte Winter- oder für die Sommerzeit entscheidet. Die Winterzeit ist die in Deutschland geltende normale Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Mehr als die Hälfte, die an der Online-Petition teilgenommen hatten, votierten für eine dauerhafte Sommerzeit - und folglich dagegen, die Winterzeit beizubehalten.

Winterzeit ist die normale Mitteleuropäische Zeit

Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin spricht sich aber für eine Beibehaltung der Normalzeit aus. Das Tageslicht und insbesondere der Blauanteil des Sonnenlichts sei der "Hauptzeitgeber" für die innere Uhr des Menschen und maßgeblich für den Wach-Schlaf-Rhythmus. All dies wird den Experten zufolge am besten durch die Winterzeit gewährleistet. Durch Umstellung auf Sommerzeit drohe hingegen ein Schlafmangel, der zu Konzentrations- und Leistungseinbußen sowie mehr Unfällen führe.

Unausgeschlafene Schüler

Auch der Deutsche Lehrerverband fürchtet für den Fall einer dauerhaften Umstellung auf Sommerzeit gesundheitliche Gefahren für Schüler. Nach Umstellung auf die permanente Sommerzeit würden besonders Teenager leiden, die - bedingt durch die Pubertät - einen verschobenen Biorhythmus haben und Langschläfer sind, so der Münchner Chronobiologe Till Roenneberg.

Welche Folgen hat die Zeitumstellung für den Menschen?

Empfindliche Menschen leiden eine ganze Weile unter einer Zeitumstellung, denn sie kann den Organismus belasten und zu Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit führen. Die Folge können Müdigkeit, Bluthochdruck, Schlafstörungen und Konzentrationsschwäche sein. Es kann einige Tage sogar bis Wochen dauern, bis sich der Körper an den neuen Rhythmus gewöhnt hat. Die Umstellung im Frühjahr fällt vielen Menschen schwerer als der Wechsel im Herbst.

Aktuelle Umfrage zu Folgen der Zeitumstellung

Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der KKH, Kaufmännische Krankenkasse, bei der rund tausend Menschen zwischen 18 und 70 Jahren befragt wurden, haben rund zwei Drittel der befragten Frauen Probleme beim Einschlafen und Durchschlafen oder kommen morgens schlechter in die Gänge. Bei den Männern sind dies 42 Prozent. Jede vierte Frau gibt zudem an, wegen der Zeitumstellung tagsüber gereizt oder müde zu sein. Bei den Männern betrifft das nur jeden sechsten.

Schlechte Stimmung bei Kindern nach Zeitumstellung

Auch vielen Kindern bereitet die Umstellung zeitweise Probleme. Mehr als die Hälfte der Mütter (57 Prozent) gibt an, dass ihr Kind abends schlechter einschläft, und jede Dritte beschreibt ihr Kind als tagsüber müde und gereizt. Bei den Vätern berichten deutlich weniger Befragte über solche Beobachtungen.

Eltern sollten sich darauf einstellen, dass die ersten Tage nach der Zeitumstellung etwas zäh sein könnten und die Stimmung wegen des Schlafmangels wohl nicht so gut sein wird wie sonst. Man sollte etwas mehr Zeitpuffer einplanen und soweit wie möglich das Tagesprogramm entzerren, damit Zeitfenster zum Entspannen bleiben.

DAK hat Folgen der Zeitumstellung erfragt

Auch eine repräsentative Umfrage der DAK-Gesundheit bestätigt Probleme nach der Zeitumstellung. Fast jeder dritte Deutsche (29 Prozent) leidet unter Beschwerden beim Wechsel zur Winterzeit. Drei Viertel der Betroffenen leiden unter folgenden Symptomen:

77 Prozent fühlen sich schlapp und müde

65 klagen über Einschlafprobleme

41 Prozent können sich schlechter konzentrieren

knapp ein Drittel ist gereizt

ein Achtel leidet unter depressiven Verstimmungen (Männer sind mit 14 Prozent häufiger betroffen als Frauen mit 10 Prozent)

18 Prozent kamen nach der Zeitumstellung schon einmal zu spät zur Arbeit.

Dass man nach einer Zeitumstellung psychische Probleme haben kann, sei nicht ungewöhnlich, meint Diplom-Psychologin Franziska Kath. Man könne sie mit einem kleinen Jetlag vergleichen: Die innere Uhr gerät ein wenig durcheinander. Diese ist zwar individuell unterschiedlich – so gibt es zum Beispiel Frühaufsteher und Nachteulen – doch sie orientiert sich stets am Tageslicht. So schwanken im Laufe eines Tages etwa die Körpertemperatur, der Blutdruck und Hormonspiegel in einem Rhythmus von ungefähr 24 Stunden.

Tipps, um den "Jetlag" in den Griff zu bekommen

Gegen den Jetlag durch die Zeitverschiebung helfen nur Ruhe und ein paar Tage Geduld. Wer kann, sollte stressige Termine nicht in die Woche nach der Zeitumstellung legen und es ruhiger angehen.

Wer in der Umstellungsphase auf den Mittagsschlaf verzichtet, kann nachts besser ein- und durchschlafen. Auf die Einnahme von Schlafmitteln sollte man nach Möglichkeit verzichten. Pflanzliche Mittel wie Baldrian, Melisse oder Hopfen dagegen sind unproblematisch.

Warum kam es überhaupt zur Umstellung der Zeit?

Als 1980 die Sommerzeit eingeführt wurde, geschah dies mit den besten Absichten: Nach der Ölkrise 1973 wollte man im Sommer Strom sparen und das Tageslicht besser nutzen. Ob die Rechnung aufgegangen ist, da streiten sich die Experten bis heute. Denn auch wenn es abends länger hell ist, wird gerade in den kälteren Monaten dafür morgens mehr geheizt. Die Einsparungen sind, wenn überhaupt, minimal. Das einzige Energielevel, das also sicher sinkt, ist das der Menschen, die sich nach der Umstellung aus dem Bett und durch den Tag quälen.