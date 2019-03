Wie Menschenaffen auf Fotofallen reagieren

Bislang wurde nicht systematisch untersucht, ob und wie Menschenaffen in freier Wildbahn auf Fotofallen reagieren. Eine Information, die wichtig ist, um das Verhalten der Tiere in Studien richtig zu deuten. Und so haben sich Ammie Kalan vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und ein Team hingesetzt und Videos gesichtet. Eine riesige Menge Videos. Genau 2.078! Die Aufzeichnungen stammen aus Kamerafallen von 14 Untersuchungsorten in Afrika und 43 Menschenaffen-Gruppen aller drei Affen-Arten.

Angst und Neugier - Menschenaffen vor der Kamera

Der Forscher-Gruppe fiel auf, dass Schimpansen, Bonobos und Gorillas auf und in die Kameras sahen. Doch während Schimpansen wenig interessiert und irritiert waren von den Fremdkörpern, reagierten ihre nahen Verwandten, die Bonobos, deutlich aufgeregter: Die Affen waren extrem misstrauisch und schauten die Fotofallen lange an. Sie näherten sich den Objekten nur zögerlich oder hielten sich sogar absichtlich von ihnen fern, sagt Studienleiterin Ammie Kalan. Dieses Verhalten zeigten auch Bonobos in Gefangenschaft. Gorillas reagierten auch aufgeregt auf die Fotofallen, waren aber nicht so ängstlich wie die Bonobos. Zum Vergleich: Studien von Orang-Utans zeigten, dass die Tiere in freier Wildbahn Angst vor Neuerungen hatten und sie vermieden, in Gefangenschaft jedoch nicht.