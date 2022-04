Wie laut sind Windräder wirklich?

Rein rechtlich scheint die Sache eigentlich einfach: Für Windkraftanlagen gelten die gleichen Lärmschutzvorschriften wie für andere Geräuschverursacher, etwa Industrie und Gewerbe, angelehnt an Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation WHO. In einem Dorf, das als sogenanntes Mischgebiet ausgewiesen ist, dürfen nachts zum Beispiel 45 Dezibel ankommen. Das ist leiser als ein Gespräch, aber lauter als Kühlschrankbrummen.

Jeder Windpark braucht ein Lärmgutachten

Wie weit das Windrad vom Haus entfernt sein muss, um diesen Wert einzuhalten, hängt von den Verhältnissen vor Ort ab, zum Beispiel vom Typ der Anlagen und von der Topographie. Das erläutert Dirk Sudhaus von der "Fachagentur Windenenergie an Land". Die Fachagentur bündelt Expertise zur Windenergie, sie ist als eingetragener Verein organisiert, Mitglieder sind unter anderem Bund und Länder.

Keine festen Mindestabstände wegen Lärm

Einen allgemein gültigen Mindestabstand zu Häusern wegen des Lärmschutzes kann man aus den Grenzwerten nicht ableiten. Stattdessen muss im Zuge des Genehmigungsverfahrens bei jedem Windradprojekt ein Lärmgutachten vorgelegt werden. Daraus folgt dann der nötige Abstand. In der Regel weit weniger als die über zwei Kilometer, die sich aus der bayerischen Sonderabstandsregel 10H ergeben, und auch weniger als die 1.000 Meter Mindestabstand, die Nordrhein-Westfalen vorschreibt. Generell können Kommunen und auch regionale Planungsverbände im Rahmen der Bauleitplanung jedoch auch höhere Abstände vorschreiben. Als Lärmschutz-Vorsorge, wenn das planerisch gut begründet wird.

Nachts können Windräder lärmreduziert laufen

Auch andere Auflagen sind möglich. Wenn zum Beispiel die strengeren Lärmgrenzwerte für die Nachtstunden nicht erreicht werden, können die Windräder nachts auch in einem sogenannten schallreduzierten Betrieb laufen, erläutert Sudhaus: "Dann ist die Stromproduktion etwas eingeschränkt, aber wir haben ja auch tagsüber mehr Strombedarf."

Technischer Fortschritt bringt mehr Ertrag und weniger Lärm

Technisch hat es in den letzten Jahren große Fortschritte beim Lärmschutz an Windkraftanlagen gegeben. Zum Beispiel sind die Gondeln, in denen die Maschinen stecken, besser schallgedämmt. Die Form der Windradflügel hat sich geändert: Ähnlich wie bei Flugzeugen sind die Flügelspitzen nach oben gekippt. Die Kanten der Windradflügel sind mit Zacken versehen, die dazu führen, dass der Luftstrom nicht so leicht abreißt. Weil die Aerodynamik so verbessert wird, laufen die Windräder nicht nur leiser, sondern produzieren gleichzeitig auch mehr Strom.

Manche fühlen sich trotzdem gestört

Auf diese Weise sind laut Sudhaus die neuen, größeren Windräder teils sogar leiser als die kleineren Anlagen aus vergangenen Jahrzehnten. Aber auch moderne Windkraftanlagen sind zu hören. Und es gibt einen Anteil von Menschen in der Nähe, die sich dadurch gestört fühlen. Er liegt zwischen sechs und zehn Prozent der Bevölkerung, ergaben Untersuchungen der Umweltpsychologin Gundula Hübner, Leiterin der Arbeitsgruppe Gesundheits- und Umweltpsychologie an der Universität Halle-Wittenberg. Von anderen Geräuschquellen wie Verkehr oder Gewerbe fühlt sich ein höherer Anteil der Anlieger gestört.

Lärmempfinden ist individuell

Generell ist festzuhalten: Die Dezibel-Zahl sagt nicht alles, erklärt Dirk Sudhaus von der Fachagentur Windenenergie. Das gleiche Geräusch wird von unterschiedlichen Menschen oft unterschiedlich beurteilt: "Vogelgezwitscher kann durchaus sehr laut sein. Aber trotzdem ein angenehmes Geräusch. Während natürlich Maschinengeräusche mit einem Dauerton vielleicht ganz anders empfunden werden."

Infraschall ist bei Windkraft kein Problem

Der so genannte Infraschall durch Windräder, also für Menschen nicht wahrnehmbare Schallfrequenzen, spielt bei Genehmigungsverfahren keine Rolle. Eine einflussreiche Studie, die vor diesem "unhörbaren Lärm" gewarnt hatte, erwies sich vergangenes Jahr als grob falsch. "Die Diskussion ist wissenschaftlich erledigt", resümiert Dirk Sudhaus von der Fachagentur Windenergie: "Von dem Infraschall, der an Windenergieanlagen entsteht, geht keine gesundheitliche Gefahr aus."