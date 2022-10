Wie kommt der Swing in den Jazz?

Jazz muss swingen, da ist man sich einig. Doch was genau für dieses "Swing-Feeling" entscheidend ist, dazu gehen die Meinungen auseinander. Es heißt, swingenden Rhythmus könne man fühlen, nicht aber erklären - doch genau dem ist ein Team vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen jetzt mal ganz systematisch nachgegangen: Die Forschenden haben Soloteile von bekannten Jazz-Songs gezielt manipuliert, per Computer - und sie dann Jazz-Musikern und -Experten vorgespielt. Hier zwei kurze, markante Beispiele.

Zwei Jazz-Stücke wurden gezielt "manipuliert" und untersucht

Zwei bearbeitete Versionen von einem Original von Duke Jordan. Das erste Beispiel war synchron zum Rhythmus, das zweite hatte dann schon viel mehr Swing: Da waren die Abweichungen vom als regulär empfundenen Rhythmus besonders deutlich zu hören. Die Regel dazu lautet: Besonders viel Swing entsteht, wenn die Eins, also der erste Schlag in einem Takt, minimal später kommt als erwartet. Das wurde seit den 1980er Jahren in der Wissenschaft vermutet.

In vielen Musikstücken ist das allerdings viel subtiler und überraschenderweise selbst für Experten manchmal gar nicht bewusst wahrnehmbar. Trotzdem: Die Wirkung von diesen sogenannten "Micro-Timing Abweichungen" auf unser "Swing-Feeling" ist unbestechlich. In einer ersten Studie konnte das Team so nachweisen, dass zufällige zeitliche Abweichungen von Solisten nicht zum Swing-Feeling beitragen, sondern es sogar vermindern können.

Mehr als 450 Soli berühmter Jazzer wurden geprüft

Um dies zu überprüfen führte das Team Datenanalysen an mehr als 450 Soli berühmter Jazzmusikerinnen und -musikern durch. Es stellte sich heraus, dass Downbeat-Verzögerungen tatsächlich in fast allen Fällen eingesetzt wurden. "Diese subtile Methode das Swing Feeling zu erzeugen wird offenbar von Jazzmusikern nur unbewusst genutzt; der Effekt selbst war ihnen nicht bekannt" fasst Theo Geisel zusammen.