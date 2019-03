Wie klimaschädlich ist Bayern? Die CO2-Bilanz im Vergleich

6,1 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) stoßen wir in Bayern aus - pro Kopf und Jahr. Das ist die Zahl von 2016 - die neueste, die derzeit von offiziellen Stellen zu bekommen ist. Im deutschlandweiten Vergleich steht Bayern damit gar nicht so schlecht da, denn für ganz Deutschland liegen die jährlichen Pro-Kopf-Emissionen von CO2 um die Hälfte höher, bei etwa neun Tonnen.

CO2-Ausstoß in anderen Bundesländern

Im Vergleich mit einzelnen anderen Bundesländern wirken Bayerns Werte noch niedriger: Brandenburg, Bremen und das Saarland schlagen mit jeweils mehr als zwanzig Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr zu Buche.

Nur Berlin und Thüringen stoßen pro Einwohner weniger Kohlenstoffdioxid aus als Bayern - je etwa ein Viertel weniger.

Einfluss der Art der Energiegewinnung auf das Ausmaß der CO2-Emissionen

Woran liegt's? Plakativ gesagt: am Mangel an Rohstoffen. Hätte Bayern Braunkohle, sähe die Bilanz ganz anders aus. Gerechnet wird, wo die CO2-Emissionen entstehen, nicht, wo sie "verbraucht" werden.

Das meiste CO2 entsteht dort, wo Energie aus fossilen Stoffen erzeugt wird: Ein Drittel der deutschlandweiten Emissionen an Treibhausgasen - nicht nur Kohlendioxid, sondern auch Methan und weitere Gase - entstehen in der Energiewirtschaft. Und da vor allem dort, wo Braun- oder Steinkohle verarbeitet wird: in Brandenburg, Bremen und im Saarland. Dort entsteht Strom, der auch anderswo verbraucht wird.

Wohl dem Bundesland, in dem die Flüsse bergab fließen: Bei Wasserkraftwerken werden weitaus weniger Kohlendioxide freigesetzt als bei der Stromerzeugung mit Braunkohle. In Bayern trägt die Energieerzeugung daher gerade mal ein Achtel zu den gesamten CO2-Emissionen bei. Im Freistaat gibt es auch keine Schwerindustrie wie im Ruhrgebiet, was dort auf die CO2-Bilanz schlägt. Aber der Stahl von dort wird auch hierzulande genutzt. Der schlichte Vergleich der CO2-Emissionszahlen der Bundesländer ist also wenig aussagekräftig.

Treibhausgas-Emissionen in Deutschland im Vergleich zur EU

Zählt man noch andere Treibhausgase wie Methan dazu, liegt die Emission in Deutschland bei 11 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Kopf und Jahr - und damit im europäischen Vergleich niedriger als in den Niederlanden, der Tschechischen Republik oder Irland. Oder gar in Luxemburg, wo pro Kopf und Jahr 17,2 Tonnen CO2-Äquivalente freigesetzt werden (Stand 2016).

Am anderen Ende der Skala liegen beispielsweise Malta (4,7 Tonnen) und Schweden (5,3 Tonnen), wo nicht mal halb soviel Treibhausgase pro Kopf freigesetzt werden.

Hoher Anteil Deutschlands am Ausstoß von Treibhausgasen in Europa

Deutschland ist zudem ein Land mit einer hohen Bevölkerungszahl. Der Pro-Kopf-Ausstoß summiert sich daher: Rund 900 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pusten wir pro Jahr in die Luft über Europa - ein Fünftel der gesamten in der EU freigesetzten Treibhausgase.

Kein anderes europäisches Land kommt auf solch hohe Werte. Und davon wiederum kommt fast ein Zehntel aus Bayern, denn das ist wiederum ein großes Bundesland. Auch wenn der Pro-Kopf-Wert im Freistaat schlank ist - in absoluten Zahlen produziert Bayern einen größeren Anteil am deutschen CO2.

Treibhausgas-Emissionen seit den 1990er-Jahren gesunken

Vor dreißig Jahren waren die CO2-Emissionen allerdings noch deutlich höher: 1,2 Milliarden Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente wurden 1990 in Deutschland freigesetzt. Seither ist der CO2-Ausstoß also um gut ein Viertel gesunken (27 Prozent).

Grund dafür sind vor allem neue, energieeffiziente Technologien wie kraftstoffsparende Autos, stromsparende Kühlschränke und ähnliches. Und die Nutzung von Energiequellen, die weniger CO2-intensiv sind, wie etwa Solarparks oder Wasser- und Windkraft.

Schon bis 1995 gingen die Emissionen so um zehn Prozent zurück. Weitere zehn Prozent sparte Deutschland bis 2005 ein (bezogen auf die Zahlen von 1990). Doch vor allem seit 2010 ändert sich kaum noch etwas an den Werten.