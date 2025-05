Wie KI den Inhalt der User-Kommentare bei BR24 zusammenfasst

Täglich erreichen uns bei BR24 über die Website und App im Schnitt über 3.000 Kommentare. Unter fast allen Beiträgen kann kommentiert werden – die genauen Regeln dafür findet Ihr hier. Zu vielen Themen erhalten wir innerhalb weniger Stunden zahlreiche Kommentare. Dieser Input ist wertvoll.

Wir wissen, dass viele Nutzer die Kommentare nur lesen, nicht selbst kommentieren. Bei Hunderten Kommentaren unter einem Beitrag kann man dabei allerdings schnell den Überblick verlieren. Damit das nicht mehr passiert und noch mehr Menschen auf gute Ideen und streitbare Thesen aufmerksam werden, haben wir zusammen mit dem AI + Automation Lab des BR einen Prototyp mit künstlicher Intelligenz entwickelt: den Kommentar-Überblick mit KI. Dieser startete im Mai 2025 in Form einer ersten, experimentellen "public beta", also einem ersten, öffentlichen Testballon, den wir – vor allem mithilfe Eures Feedbacks – verbessern und gegebenenfalls dauerhaft bei BR24 integrieren wollen.

Wichtig: Das neue KI-Tool ist ein zusätzlicher Service – die Kommentarspalten bleiben zum Mitdiskutieren wie gewohnt erhalten. Das Team von BR24 liest auch dort weiterhin interessiert mit und reagiert auf Eure Fragen und Argumente. Denn der BR versteht den Dialog mit seinem Publikum als elementaren Teil seines öffentlich-rechtlichen Auftrags.

Was macht das Tool?

Es fasst die Inhalte der User-Kommentare unter einzelnen BR24-Beiträgen zusammen. Das funktioniert, vereinfacht dargestellt, wie folgt: Das Tool greift sich regelmäßig alle vorhandenen Kommentare unter einem Beitrag. Algorithmen sortieren diese in die am meisten diskutierten Schwerpunkte, maximal vier. Anschließend erstellt eine KI – genauer gesagt: ein Sprachmodell – für jeden dieser Themenschwerpunkte eine Überschrift und eine kurze, möglichst sachlich formulierte Zusammenfassung des Inhalts.

Alle Kommentare werden wie bisher vor Veröffentlichung durch unser Team geprüft – die KI-generierten Zusammenfassungen jedoch nicht. Wir haben das neue System zwar umfangreich getestet, trotzdem kann es bei KI-Anwendungen dazu kommen, dass ab und an merkwürdige Aussagen oder falsche Bezüge auftauchen. Die Qualität kann also variieren. Schreibt uns an dein.argument@br.de, wenn Ihr solche Fehler entdeckt – am besten mit Screenshot.

Standardmäßig wird in der Box eine knappe Kurzfassung zum gesamten Kommentargeschehen angezeigt. Auf Wunsch könnt Ihr mehr Details ausklappen und Beispielkommentare anzeigen lassen. So ergibt sich ein schneller Überblick, was bislang zu einem Beitrag kommentiert wurde: Welche Argumente stecken in der Diskussion? Worüber wird über den Beitrag hinaus kommentiert?

Wem dann in der Debatte etwas fehlt, wer irgendwo zustimmen oder widersprechen möchte, kann selbst kommentieren und aus der KI-Box direkt zu einem der Beispielkommentare wechseln. Neue User können sich für die Kommentarfunktion hier anmelden.

Welche Einstellungen haben wir vorgenommen?

Das Tool wird grundsätzlich erst angezeigt, wenn die Redaktion es in ausgewählten Beiträgen aktiviert und dort jeweils mindestens 50 Kommentare erschienen sind. Dabei werden Kommentare ausgeschlossen, die weniger als 30 Zeichen enthalten, um sicherzustellen, dass genug Kontext für eine Zusammenfassung vorliegt. Um verantwortungsvoll mit den Ressourcen umzugehen, aktualisiert sich die Box nur alle 15 Minuten, wenn mindestens zehn neue Kommentare freigegeben wurden (siehe Zeitstempel).

Wir haben das grundsätzliche Design, also zum Beispiel die Prompts – das sind die detaillierten Anweisungen, mit denen die KI arbeitet – erstellt. Wir greifen aber nicht in die automatisierten Betriebsschritte ein. Dadurch, dass die KI Schwerpunkte abbildet, kann es sein, dass nicht alle User, die etwas kommentiert haben, sich mit ihren Inhalten wiederfinden. Auch auf diesen Gewichtungsprozess haben wir im Einzelnen keinen Einfluss.

Häufig sind die Debatten mit vielen User-Kommentaren sehr vielfältig und Themenbereiche nicht immer trennscharf. Wir versuchen mit dem Tool, die User-Inhalte bestmöglich darzustellen, doch es soll keine präzise Inhaltsanalyse werden.

Die KI hat außerdem nicht die Aufgabe – und wäre auch nicht imstande – einen Faktencheck vorzunehmen oder in Kategorien wie "falsch" und "richtig" einzuordnen. Sie gibt lediglich komprimiert wieder, was in den Kommentaren diskutiert wird.

Wie werden die Beispielkommentare ausgewählt?

Die Beispielkommentare können Kommentare auf der obersten Ebene oder Antwort-Kommentare unter diesen sein. Bei der automatisierten Auswahl geht es darum, einen Einblick ins Kommentargeschehen zu bieten, passend zu den erwähnten Aspekten aus den Schwerpunkten.

Dafür werden die Kommentare danach beurteilt, wie gut sie von ihrer Aussage her zur Schwerpunkt-Zusammenfassung passen. Aus einem Pool der ähnlichsten Kommentare wählt das Tool dann bei jedem Klick zufällig drei Kommentare aus. Wer zweimal hintereinander die Kommentarauswahl benutzt, sollte in der Regel unterschiedliche Kommentare sehen. Wir berücksichtigen auch das Löschen von Kommentaren, technisch bedingt geschieht aber auch das nicht in Echtzeit.

Informationen zum Datenschutz

Ab sofort erscheinen User-Kommentare also nicht mehr nur in der Kommentarspalte oder werden in Beiträgen bei Formaten wie "Dein Argument" zitiert, sondern auch durch eine KI verarbeitet – in unserem Fall durch die KI-Dienste von Microsoft Azure. Dabei werden keine personenbezogenen Daten verwendet. Als "Rohstoff" dienen ausschließlich die bereits öffentlich einsehbaren Kommentartexte sowie eine anonymisierte ID zur Zuordnung, ohne die zugehörigen Nutzernamen und -daten. Die Kommentartexte werden dabei ausschließlich auf europäischen Servern und nur für die Dauer der Verarbeitung gespeichert, nicht an Dritte weitergegeben oder zur Verbesserung von KI-Modellen oder anderen Diensten genutzt. Es gelten weiterhin die Nutzungsbedingungen fürs Kommentieren.

Euer Feedback ist gefragt!

Zum Start schalten wir die neuen, experimentellen KI-Zusammenfassungen nur in einzelnen BR24-Beiträgen frei, um Erfahrungen zu sammeln. Um das Ganze in Eurem Sinn zu verbessern, brauchen wir Eure Meinung. Diese könnt Ihr uns direkt in der Anwendung über den Feedback-Button schicken. Wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen!