Wie im Ringkampf: So wehren Hummeln invasive Hornissen ab

In der Insektenwelt ist die Asiatische Hornisse ein gefährlicher Räuber. Auch eine der in Bayern gängigsten Hummelarten, die Dunkle Erdhummel (Bombus terrestris) – schwarz, mit zwei gelben Querstreifen und einer weißen Spitze am Hinterleib – ist vor ihren Angriffen nicht sicher. Obwohl die Dunkle Erdhummel relativ groß ist, kann sie rein körperlich mit der bis zu einem Zentimeter größeren Asiatischen Hornisse eigentlich gar nicht mithalten.

Neue Studie: Hummel reißt Hornisse bei Abwehr zu Boden

Wie Forschende der Universität Exeter nun aber herausfanden, kommt es hier auf die technischen Feinheiten der "Kampfführung" an: Wie in einem Ringkampf reißt die Hummel die Hornisse im Fall eines Angriffs nämlich zu Boden. Die Hornisse verliert so entweder ihren Halt und gibt auf oder die Hummel kämpft dann in veränderter Körperlage mit ihrem Stachel unnachgiebig weiter, bis die Hornisse von ihrem Opfer ablässt. Die Forschenden beobachteten 120 Hornissen-Angriffe, die alle jeweils auf diese Art und Weise erfolgreich von Dunklen Erdhummeln abgewehrt werden konnten.

Dennoch: Hummelkolonien wachsen weniger schnell

Um die Interaktionen zwischen Asiatischer Hornisse und Dunkler Erdhummel unter die Lupe nehmen zu können, hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwölf künstlich gezüchtete Hummelkolonien an verschiedenen Orten in der Provinz Pontevedra, Spanien, deponiert. Der Dichtegrad des Aufkommens Asiatischer Hornissen variierte dabei jeweils. Um das Wachstum zu überwachen, wurden die Hummelnester alle zwei Tage gewogen.

Trotz der erstaunlichen Abwehrfähigkeiten, die die Dunklen Erdhummeln an den Tag legten, verfehlten die Hornissen-Angriffe dennoch auf Dauer ihre Wirkung nicht ganz: Die Forschungsergebnisse zeigen nämlich auch, dass Hummelkolonien in Gebieten mit hohem Aufkommen von Asiatischen Hornissen geringere Wachstumsraten aufweisen. Genauere Ursachen dafür können die Forschenden noch nicht nennen. Laut einem der Studienautoren, Thomas O'Shea-Weller vom Environment and Sustainability Institute der Universität Exeter, lohnen sich die Attacken für die Asiatische Hornisse aber selbst dann, wenn sie nur gelegentlich erfolgreich sind. Denn die Hornissen-Abwehr sei für die Hummeln mit einem derart hohen Energieaufwand verbunden, dass dadurch mittelfristig der Erfolg der Kolonien bei der Futtersuche gefährdet sei.