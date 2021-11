Wie Honigbienen sich gegenseitig vor Feinden warnen

Nähert man sich einem Bienenstock, hört man normalerweise ein mehr oder weniger wohltönendes, sonores Summen. Forschende haben nun herausgefunden, dass sich die asiatische Honigbienen gegenseitig mit einem besonders schrillen Ton vor Fressfeinden warnen können.

Mikrofone entdecken Alarmtöne der Bienen

Ein Forscherteam hat Mikrofone in Bienenstöcken in Vietnam aufgehängt und den Alarmton aufgenommen. Den erzeugen die Tiere mit ihren hektisch schlagenden Flügeln und mit ihren trippelnden Füßen. Besonders laut wird es, wenn gefährliche Riesenhornissen im Anflug sind. Erkennen die Bienen die Gefahr, erhöhen sie ihren Geräuschpegel um das Achtfache, berichtet die Biologin Heather Mattila vom Wellesley College in den USA. "Sie fangen schnell und unvorhersehbar an. Ändern ihre Frequenzen und pulsen ihren Alarm. Wir denken, sie wollen ihre Kameraden im Bienenstock warnen, dass ein wirklich gefährlicher Feind draußen lauert."

Hornissen können ganze Bienenvölker töten

Vor allem im Herbst ist die Gefahr von Hornissen-Angriffen groß. Nicht selten löschen sie den gesamten Bienenstock aus: Zuerst töten sie die Arbeiterinnen, die sich zur Verteidigung versammeln, dann besetzen sie den Bienenstock und verfüttern die schutzlose Brut an ihre eigenen Nachkommen.

Damit es nicht soweit kommt, erzeugen die Bienen gezielt ihre Alarmsignale oder nutzen andere, trickreiche Abwehr-Strategien: Zum Beispiel legen sie gesammelte Ausscheidungen aus Tierkot vor den Eingang des Stockes - manche Angreifer machen dann kehrt und lassen die Bienen in Ruhe.