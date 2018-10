Wie gefährlich sind künstliche Phosphate in Lebensmitteln?

Limonade, Schmelzkäse und Fischkonserven, ebenso wie Döner, Bratwurst und Fertiggerichte - in all diesen Nahrungsmitteln befinden sich häufig künstliche Phosphate. Diese gehören zu den Allzweckwaffen der Lebensmittelindustrie.

Dass phosphatreiche Lebensmittel eine Gefahr für Menschen sind, die Nierenprobleme haben, ist schon länger bekannt. Neue Studien aber zeigen, dass zu viel künstliches Phosphat im Blut auch für gesunde Menschen ein Risiko darstellen kann. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, arbeitet derzeit an einer Neubewertung von Phosphaten. Bis Jahresende soll das Gutachten fertig sein, so EFSA-Direktor Bernhard Url.

"Letztlich geht es darum, Studien, Daten, Sicherheitsdaten zu sammeln und zu bewerten, um dann zu einem Schluss zu kommen, bis zu welcher Menge an Phosphat kein Gesundheitsrisiko besteht." EFSA-Direktor Bernhard Url

Dringend neue Phosphat-Kennzeichnung in der EU notwendig

Die Forscher werden die Daten dann an die EU-Kommission in Brüssel weitergeben, die anschließend entscheiden wird, ob Handlungsbedarf besteht. Mit diesen Daten erstellen wir ein toxikologisches Profil der Phosphate, sagt Url, "Auswirkungen zum Beispiel auf das Kreislaufsystem, auf die Nieren oder auf andere Organe und Gewebe des menschlichen Körpers."

Phosphate lassen Herzinfarkt- und Schlaganfall-Risiko steigen

Phosphate verändert die Innenwände der Gefäße und steigern damit das Risiko einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen. Außerdem erhöht sich die Gefahr an Osteoporose zu erkranken: Kalzium wird aus den Knochen gelöst, sie werden brüchig. Auch die Alterung von Haut und Muskeln kann durch Phosphate beschleunigt werden.

Bei der Neubewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit geht es allerdings nicht um Phosphate, die ganz natürlich in Lebensmitteln enthalten sind, wie zum Beispiel in Fleisch, Hülsenfrüchten und Nüssen und die nur zu etwa 60 Prozent vom Körper aufgenommen werden, was in der Regel kein Problem ist.

Genauere Kennzeichnung künstlich zugesetzter Phosphate

Hier geht es um künstlich zugesetzte Phosphate, die meist frei löslich sind und deshalb fast vollständig aufgenommen werden. Diese Zusatzstoffe sind erlaubt, müssen aber auf der Verpackung aufgeführt werden, zum Beispiel als Schmelzsalze. Außerdem verbergen sich Phosphate hinter den Codes, die mit "E" beginnen, zum Beispiel E338 für Phosphorsäure. Bei loser Ware, etwa der Bratwurst in der Imbissbude, kann auch lediglich ein Hinweisschild "Enthält Phosphat" angebracht sein. Das Problem ist: Mit all diesen Angaben kann der Verbraucher kaum etwas anfangen, denn die tatsächlich zugesetzte Phosphatmenge geht aus den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben nicht hervor. Hier müsste sich etwas an der Kennzeichnung ändern.

Unbenklichkeit von Phosphatmengen noch unbekannt

Wie gefährlich Phosphat für den Menschen ist, ist vor allem eine Frage der Menge, betont EFSA-Direktor Bernhard Url: "Bis zu welcher Menge kann man von einer Unbedenklichkeit ausgehen? Diese Frage werden wir klären."

Phosphat-Aufnahme hat sich mehr als verdoppelt

Kritiker weisen darauf hin, dass durch Fast Food und andere Fertiggerichte der Körper mit künstlichen Phosphaten geradezu überschwemmt wird. In den vergangenen drei Jahrzehnten habe sich die Phosphataufnahme verdoppelt.