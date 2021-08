Wie funktioniert unser Immunsystem? Marianne Koch erklärt es

Jede Art von Infektionen, ob Viren oder Bakterien, sei eine Herausforderung für unser Immunsystem. Wenn wir dieses Immunsystem nicht hätten, dann wäre die Menschheit in kürzester Zeit ausgerottet, sagt die Internistin und Medizinjournalistin Dr. Marianne Koch. Sie hat im Herbst 2020 das Buch "Unser erstaunliches Immunsystem" veröffentlicht.

Darin erklärt sie die Mechanismen der Abwehrreaktionen, die das Immunsystem ausmachen. Auch gegen das hochansteckende Virus SARS-CoV-2, das die Welt seit über einem Jahr in Atem hält, kämpft das Immunsystem mit Abwehrzellen. Und zwar meist so erfolgreich, dass viele ihre Corona-Infektion nicht einmal bemerken. Doch manchmal schießt das Abwehrsystem über das Ziel hinaus. Dann überflutet es den Körper mit Entzündungsbotenstoffen, Zytokine genannt.

Tod durch Botenstoffe

Wenn die Krankheit einen schweren Verlauf nehme, dann würde dieser Zytokin-Sturm den Körper einfach überschwemmen, so Marianne Koch. Und wenn diese Menschen sterben würden, dann eben sehr oft an diesen Entzündungen und nicht unbedingt an den ursprünglich schuldig gewordenen Viren.

Natürliche Schutzmauern

Das Immunsystem ist ein vielschichtiges Netzwerk aus Organen, Zellen und Molekülen, das kleine Schürfwunden am Fuß genauso bekämpft wie Krebszellen und sich auch mit den jährlich auftauchenden Grippeviren anlegt. Der menschliche Organismus ist von Natur aus mit guten Schutzbarrieren ausgestattet.

Der Säuremantel auf der Haut z. B. hält Viren und Bakterien fern. Die Magenschleimhaut dezimiert viele Erreger, die über die Nahrung hineingelangen. Doch diese Schutzmechanismen funktionieren nicht hundertprozentig. Viren oder Bakterien können trotzdem eindringen.

Feinde werden zu den Lymphknoten geschleppt

Wenn sie dennoch durch die Haut oder die Schleimhäute kämen, dann seien auf der anderen Seite dieser Haut schon die ersten Wachposten da, eben die Immunzellen.

Diese schlügen sofort Alarm. Sie würden sich die Viren packen und mit denen zum nächsten Lymphknoten fließen und sagen: "Wir haben hier einen Feind, schaut mal nach, ob wir den schon kennen."

Die Lymphknoten sind eine Art Polizeistationen im Körper, so Marianne Koch. Sie speichern Informationen und erkennen so schon bekannte Eindringlinge. Beim neuen SARS-CoV2-Virus ist das in der Regel nicht der Fall.

Killerzellen werden aktiv

Und dann würden eben die Fresszellen herbeigerufen, die versuchten, diese eingedrungenen Viren sofort unschädlich zu machen. Gleichzeitig fangen die B-Lymphozyten an, Antikörper zu produzieren, Millionen innerhalb von Minuten.

Diese Antikörper heften sich dann gezielt an Eindringlinge. Die Antikörper würden die Eindringlinge dann vernichten. Wenn das nicht gelinge, würden die Eindringlinge zu den Fresszellen geschleppt, zu den Killerzellen. Das sei die normale Antwort des Immunsystems, so Marianne Koch.

Etwa 90 Prozent aller Infektionen verlaufen daher unbemerkt. Stellen sich jedoch Symptome ein wie Schnupfen, Husten oder Fieber, bedeutet dies, dass beim Kampf des Immunsystems nicht alles nach Plan gelaufen ist.