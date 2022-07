Wie fleischfressende Pflanzen ihre Beute vertilgen

Insektenfressende Pflanzen faszinieren Biologen seit mehr als einem Jahrhundert. Und es ist ein echtes Spektakel der Natur, wenn eine fleischfressende Pflanze eine Fliege oder Ameise vertilgt. Bisher war unklar, welche biochemischen Vorgänge dabei in der Pflanze ablaufen.

Pflanzen nutzen Mechanismen zur Selbstverteidigung

Wie haben Pflanzen die Fähigkeit entwickelt, lebende Beute zu fangen und zu verzehren? Das ist weitgehend ein Rätsel geblieben. Jetzt haben Wissenschaftler des Salk-Instituts zusammen mit Mitarbeitern der Washington University in St. Louis die molekularen Grundlagen des pflanzlichen Fleischfressers untersucht und Beweise dafür gefunden, dass er sich aus Mechanismen entwickelt hat, die Pflanzen zur Selbstverteidigung nutzen.

Sonnentau als Forschungsobjekt

Forschende in den USA haben sich den Sonnentau näher angesehen. Eine neongrüne Pflanze mit rötlichen Tentakeln an den Blättern, die wie Antennen aussehen, und an deren Ende ein klebriges Sekret austritt. Daran bleiben Insekten hängen. Innerhalb weniger Minuten rollt sich das Blatt ein und hält die Beute gefangen. Das Startzeichen für die Verdauung gibt offenbar - so die neue Erkenntnis - ein Botenstoff namens Jasmonsäure. Er kommt normalerweise ins Spiel, wenn sich Pflanzen gegen Insekten wehren, die sie anknabbern, erklärt die Münchner Biologin Anja Schneider von der Ludwig-Maximilians-Universität. Neu an dieser Studie sei, dass sich fleischfressende Pflanzen diesen Botenstoff Jasmonsäure zunutze machen, um beim eingefangenen Insekt an die Mikro- und Makroelemente zu gelangen. Bei diesen Elementen spielt der Botenstoff Jasmonsäure eine entscheidende Rolle.

Botenstoff Jasmonsäure als Gefahrenabwehr und Startschuss zur Verdauung

Der Botenstoff Jasmonsäure hat somit zwei Funktionen. In allen Pflanzen wird er ausgeschüttet, wenn Gefahr droht. Er läutet die Giftproduktion ein, die Schädlinge abschrecken soll. In fleischfressenden Pflanzen kommt eine zweite Funktion hinzu: Der Botenstoff gibt den Startschuss für die Verdauung. Nun scheidet der Sonnentau einen Verdauungssaft aus, der das Insekt langsam auflöst. Nach ein bis zwei Wochen öffnet sich das Blatt mit den Tentakeln wieder und wartet auf neue Beute.