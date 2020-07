Wie ernähre ich mich am besten in Zeiten der Corona-Pandemie?

Die Coronakrise schürt Ängste, die sich auch Geschäftemacher zunutze machen können. Sie werben mit speziellen Nahrungsmitteln, Vitaminpräparaten oder bestimmten Behandlungsformen, die das Immunsystem stärken sollen, um so besser gegen das Coronavirus gewappnet zu sein. So locken mehr oder weniger dubiose Versprechen besorgten Menschen das Geld aus der Börse.

Welche Rolle aber spielt die Ernährung wirklich? Kann sie das Immunsystem stärken und so einen gewissen Schutz vor einer Coronavirus-Infektion bieten? Und welche Bedeutung hat die Ernährung im Krankheitsverlauf? Hans Hauner, Professor für Ernährungsmedizin am Else Kröner-Fresenius-Zentrum (EKFZ) für Ernährungsmedizin an der Technischen Universität München (TUM), beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema.