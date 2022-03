Wie entsteht Technostress? Auszeichnung für Bamberger Forscher

"Technostress entsteht durch die tägliche Nutzung digitaler Technologien wie E-Mails, Smartphones und Social Media. Wenn sich Nutzerinnen und Nutzer überfordert fühlen, beeinträchtigt das ihre Arbeitsleistung und ihr Wohlbefinden" sagt Christian Maier von der Uni Bamberg. Für seine Forschung zu diesem Thema wird er mit dem Heinz Maier-Leibnitz-Preis ausgezeichnet.

"Der Preis ist eine großartige Auszeichnung für ihn und die Bamberger Wirtschaftsinformatik." Kai Fischbach, Präsident der Universität Bamberg

Christian Maier erforscht, wie sich Praktiken der digitalen Transformation auf Nutzerinnen und Nutzer sowie Unternehmen auswirken. Er untersucht, warum und wie lange digitale Technologien in privaten und organisationalen Kontexten eingesetzt werden und warum die Nutzung beendet wird. Für seine Forschung wurde Maier bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit mehreren Early Career Awards, Best Paper Awards und dem Universitätspreis für gute Lehre.

Forschung hat durch Pandemie an Bedeutung gewonnen

"Zu Beginn von Maiers Befassung mit der Thematik Technostress war diese in der wissenschaftlichen Diskussion noch wenig präsent", begründet die DFG ihre Preisvergabe in einer Pressemitteilung. Maier habe einen maßgeblichen Anteil daran, dass sich das Forschungsfeld seitdem stark entwickelt hat. "Im Rahmen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Verlagerung vieler Aktivitäten ins Digitale haben seine Arbeiten zu Technostress zusätzlich an Bedeutung gewonnen."

Größte Auszeichnung für junge Forschende in Deutschland

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) betont: "Der Heinz Maier-Leibnitz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist die größte Auszeichnung für junge Forschende in Deutschland." Ein Auswahlausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) hat Christian Maier und neun weitere deutsche Forschende aus 155 Vorschlägen ausgewählt. Der Preis, der seit 1977 vergeben wird, ist mit jeweils 20.000 Euro dotiert und wird am 3. Mai 2022 in Berlin verliehen.

Neben Maier wurden aus Bayern auch Irmtraud Huber von der Ludwig-Maximilians-Universität München und Julijana Gjorgjieva vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung der Technischen Universität München ausgezeichnet.