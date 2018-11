Wie die Beziehung zwischen Ameisen und Pflanzen begann

Manche Beziehungen in der Natur erscheinen auf den ersten Blick etwas skurril: Fische leben mit Anemonen zusammen, die wiederum aber auch eine enge Beziehung zu Einsiedlerkrebsen unterhalten. Reiher suchen die körperliche Nähe von Krokodilen. Andere Vögel gehen etwas forscher zur Sache und fliegen Nashörnern direkt ins Maul. Dagegen scheinen Ameisen nahezu romantisch veranlagt: Sie sind ganz vernarrt in Pflanzen, laben sich an derem Saft und kriechen buchstäblich in sie hinein.

Symbiose - die profitable Lebensgemeinschaft

Mit Gefühlsduselei haben solche Verhaltensweisen in der Natur allerdings wenig zu tun: Viele unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten leben in Symbiose zusammen - in einer Lebensgemeinschaft, von der beide Seiten profitieren. Oft wird Nahrung gegen Schutz getauscht. So auch bei den Ameisen und Pflanzen: Für Futter und Obhut erhält die Pflanze im Gegenzug eine wehrhafte Kampftruppe, die Fressfeinde verjagt. Zusätzlich helfen die fleißigen Ameisen dabei, die Pflanzensamen zu verteilen.

Wer war zuerst da: Huhn oder Ei? Ameise oder Pflanze?

Solche Tauschgeschäfte bestehen mitunter seit Millionen von Jahren. Doch wer fing damit an? US-Forscher haben jetzt untersucht, wer wann bei den Ameisen und Pflanzen den ersten Schritt gemacht hat. "Das war eine Huhn-oder-Ei-Frage", erklärt Wissenschaftler Richard Ree vom Field Museum of Natural History in Chicago. "Begann alles mit Ameisen, die Verhaltensweisen entwickelten, um von den Pflanzen zu profitieren, oder entwickelten die Pflanzen Strukturen, um sich die Ameisen zunutze zu machen?" Um die Frage zu beantworten, schauten sich die Forscher die Entwicklungsgeschichte von mehr als 1.730 Ameisenarten und mehr als 10.000 Pflanzengattungen genauer an. Sie interessierte, wann bestimmte Merkmale bei den Ameisen und den Pflanzen auftauchten.

Vor mehr als 100 Millionen Jahren eroberten Ameisen die Pflanzen

Ihre Analyse zeigte, dass zunächst räuberische, am Boden lebende Ameisen begannen, in die Höhe zu klettern und Pflanzen als Lebensraum zu erobern. Im Anschluss daran fingen einige Arten an, die Pflanzen auch als Nahrungsquelle zu nutzen. Laut der Forscher geschah das bereits in der Unterkreide, dem Abschnitt der Erdgeschichte, der vor 145 Millionen Jahren begann und vor gut 100 Millionen Jahren endete. Gegen Ende der Oberkreide hätten einige Arten ihren Lebensmittelpunkt ganz auf Pflanzen verlegt und sogar ihre Nester ins Grüne mit Aussicht gebaut. Die meisten dieser Anpassungen seien jedoch später entstanden, schreiben die Wissenschaftler: In der Erdneuzeit, die im Anschluss an die Oberkreide vor 66 Millionen Jahren, als die Dinosaurier ausstarben, begann, und die bis heute andauert.

Pflanzen begannen, die Ameisen gezielt anzulocken

Die Pflanzen wiederum haben die speziellen Merkmale, von denen die Ameisen noch heute profitieren, erst später entwickelt: Nektardrüsen, über die Pflanzen die energiereiche Kost abgeben, entstanden demnach erst in der späteren Kreidezeit, vor allem aber in der darauffolgenden Erdneuzeit. Die speziellen Verstecke für Ameisen in Dornen oder anderen Hohlräumen haben sich laut der Forscher zuletzt gebildet.

Eine Win-Win-Situation in der Natur

Zumindest die Beziehung zwischen Ameisen und Pflanzen ist nun aufgedeckt: Die gierigen Ameisen machten sich zuerst an die ahnungslosen Pflanzen heran und zapften sie an. Die Pflanzen wiederum erkannten nach einiger Zeit, dass sie von diesen Stippvisiten durchaus auch profitieren können: Sie begannen, die Tiere zu ihrem Schutz gezielt anzulocken und sie sich regelrecht zu halten. Ein Beispiel für eine Win-Win-Situation in der Natur. Weitere besondere Beziehungen finden Sie in unserer Bildergalerie.