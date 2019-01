Wie der Schnee zur Lawine wird

In den letzten Wochen hat es immer wieder heftig geschneit. Im Alpengebiet haben sich Massen von Schnee aufgetürmt. In Alpenraum ist Lawinenstufe 4 von 5 ausgerufen. Stufe 4 bedeutet, dass die Lawinengefahr groß ist, so BR-Lawinenexperte Jan Kerckhoff. Die Lawinen, die abgehen können, sind groß und können ohne Zusatzbelastung von außen - wie zum Beispiel einem Skifahrer - abgehen.

Wann entsteht eine Lawine?

Wann aus Schneemassen Lawinen entstehen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die einzelnen Schneeflocken, die vom Himmel fallen, verwandeln durch Reibung oder Wärme ihre filigrane sternenförmige Form und werden kugelig. Sie verbinden sich mit anderen Flocken zu größeren Schneekristallen. Je enger und fester die Flocken miteinander verbunden sind, desto besser und sicherer ist der Schnee und desto weniger Lawinen gibt es.

Temperaturunterschiede machen Schneedecke instabil

Eine Schneedecke ist in unterschiedlichen Schichten aufgebaut. Wenn diese nicht gut miteinander verbunden sind und darüber hinaus instabil sind, dann steigt die Lawinengefahr.

In einer Schneedecke können große Temperaturunterschiede herrschen - zum Beispiel in Bodennähe um Null Grad, an der Oberfläche deutlich kälter. Das hat zur Folge, dass sich ein Teil des Schnees in Wasserdampf umwandelt. Der lagert sich an den kalten, oberflächennahen Schneekörnern an. Daraus bilden sich sehr große Schneekristalle, die sich nicht mehr so gut miteinander verbinden können. Die Schicht wird brüchig und porös. Eine Schwachschicht entsteht. Diese ist besonders gefährlich, wenn sie zwischen zwei stabilen Schichten steckt und dann einbricht. Die oberste Schicht kann so entlang der unteren Altschneeschicht bis ins Tal hinabrutschen - ein Schneebrett entsteht.

Je dicker eine Schwachschicht ist, desto sicherer ist sie, denn sie kann mehr Spannungen und Druck ausgleichen als eine dünne Schicht, die schneller bricht und eine Lawine auslösen kann. Eine weiche Schneeschicht oben stellt auch eine Gefahr dar, denn die Skifahrer sinken tiefer ein und üben einen größeren Druck auf die Schwachschicht aus.

Je nach Aufbau der Schneedecke kommt es zu unterschiedlichen Lawinenarten:

Schneebretter werden häufig selbst ausgelöst

Ein Schneebrett ist die Lawine, die Wintersportler am häufigsten selbst auslösen. Schneebretter können enorme Mengen an Schnee in Bewegung setzen und sind deshalb besonders gefährlich. Dabei löst sich von einer Kante ein Schneebrett und rutscht mit bis zu 80 Stundenkilometern hinab ins Tal. Wer so ein Schneebrett auslöst, wird in der Regel von ihm mitgerissen. Schneebretter können aus lockerem oder nassem Schnee bestehen.