Wie der Klimawandel italienische Spezialitäten gefährdet

Die heftigen Regenfälle am Wochenende in Frankreich und Italien haben es wieder gezeigt: Der Klimawandel macht sich bereits deutlich bemerkbar. Und das hat tiefgreifende Folgen, wie der italienische Bauernverband Coldiretti warnt: Viele Spezialitäten des "bel paese" (italienisch für "schönes Land") seien in Gefahr.

Viele verschiedene Produkte betroffen

Mit einer um 1,01 Grad höheren Durchschnittstemperatur in Italien ist das laufende Jahr eines der wärmsten der jüngeren Geschichte. Das hat auch zur Folge, dass im Süden Italiens mittlerweile in großem Stil exotische Früchte wie Mangos oder Litschis angebaut werden können. Oliven müssen etwa einen Monat früher geerntet werden, verlieren also an Geschmack. Dasselbe gilt für die Weinlese. Und der Temperatursturz der vergangenen Woche bringt die aktuelle Zucchini-Ernte in Gefahr.

Gefüllte Zucchini-Blüten sind eine besondere römische Spezialität. Als Vorspeise werden die orange-grünen Blütenblätter mit Mozzarella und Sardinen gefüllt und dann frittiert. Doch die Zucchini-Blüte ist ein Sensibelchen. Giorgia Grandolini überprüft in Cesano bei Rom, welche Schäden der Starkregen der vergangenen Tage auf ihrem Zucchini-Acker angerichtet hat:

"Wie man sieht, sind sie sehr klein. Und da gibt es auch ein paar Blüten, aber die haben Probleme. Das sind solche Produkte, die wir im Sommer gepflanzt haben und gerade ernten. Die bräuchten aber deutlich höhere Temperaturen als in diesen Tagen." Giorgia Grandolini, Bäuerin in Italien

Vor allem stark wechselnde Witterungen sind ein Problem

Mittelitalien hat gerade einen gewaltigen Temperatursturz hinter sich. Nach einem der heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen fielen die Temperaturen teilweise um 20 Grad. Dazu kamen Wassermengen vom Himmel, die in Italien "bombe d’aqua" genannt werden - zu Deutsch: "Wasserbomben".

"Diese Wassermassen haben vor allem Folgen für die Sorten, die wir im Sommer angepflanzt haben, also vor allem kleine, junge Pflanzen sind betroffen. Und höchstwahrscheinlich werden wir auch Ernteeinbußen haben." Giorgia Grandolini, Bäuerin in Italien

Beim Bauernverband Coldiretti beobachtet man die extremen Klimaschwankungen mit Sorge. Die Landwirte müssen sich an die neuen klimatischen Bedingungen anpassen: Versicherungen gegen Ernteausfälle abschließen, Netze gegen Hagelschäden aufspannen. Und manche haben bereits ihre Produktpalette an das Wetter angepasst, stellt Lorenzo Bazzana von Coldiretti fest: "In Sizilien werden Mangos oder Litschis angebaut, das sind tropische Früchte, die es früher in Italien nicht gab", so Bazzana.

Neben Temperaturen auch Niederschläge beachten

Exotische Früchte im Süden, Oliven im hohen Norden. Die warmen Temperaturen machen es möglich. Klingt wie ein Vorteil des Klimawandels.

"Wir können heute Hartweizen auch in Norditalien anbauen. Aber wenn es zu viel regnet, gibt es Qualitätsprobleme. Also ist es nicht nur eine Frage der Temperatur, wenn man eine Pflanze von Süden nach Norden exportiert. Auch andere klimatische Aspekte haben einen Einfluss auf die Gesundheit von Pflanzen." Lorenzo Bazzana vom italienischen Bauernverband Coldiretti.

Statt Oliven nun Pfirsiche

Auf dem Bauernhof von Giorgia Grandolini in Cesano bei Rom versucht man, das Beste aus den veränderten klimatischen Bedingungen zu machen. Giorgia erzählt, dass sie deutlich mehr Pfirsiche und Aprikosen anbauen können als in der Vergangenheit. Sorgen machen ihr die Oliven: "Wir müssen mit der Olivenernte schon kommende Woche beginnen, also viel früher als sonst, weil sie früher reif sind. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das Endprodukt. Unser Öl wird nicht so fruchtig sein."

Italienische Cucina steht auf dem Spiel

Es geht ans Eingemachte für Italiens Landwirte. Der gute Ruf italienischer Spezialitäten steht auf dem Spiel. Manche Auflagen für zertifizierte und geschützte Produkte sind kaum mehr zu erfüllen, warnt Coldiretti. Zum Beispiel, wenn Futtermittel wegen Missernten nicht mehr wie vorgeschrieben aus der Region kommen. Oder wenn die Temperaturen für die Reifung von luftgetrockneten Würsten und Käse einfach zu hoch sind.