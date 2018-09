19.09.2018, 13:47 Uhr

WHO warnt: An Tuberkulose sterben mehr Menschen als an Aids

1,6 Millionen Menschen starben 2017 an der Lungenkrankheit Tuberkulose, so der aktuelle Jahresreport der Weltgesundheitsorganisation WHO. Tuberkulose ist also nach wie vor die Infektionskrankheit, die weltweit die meisten Todesopfer fordert.