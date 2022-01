WHO: Noch kein nahes Ende der Pandemie

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei fast 500 - ein neuer Höchstwert. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages gut 78.000 neue Infektionen.

Experte Kaderali sieht auch mutmachende Zeichen

Zugleich macht der von der Bundesregierung berufene Corona-Experte Lars Kaderali Hoffnung. "Ich würde das tatsächlich so sehen, dass Omikron die Tür sein könnte" , sagte der Greifswalder Bioinformatiker. Einen lockereren Umgang mit dem Coronavirus, wie er in Spanien erwogen wird, hält er hierzulande zwar nicht für ratsam. Spanien habe eine deutlich höhere Impfquote und eine deutlich höhere Zahl an durchgemachten Infektionen als Deutschland. Dennoch könne das Virus für den kommenden Herbst an Schrecken verlieren.

Omikron ist nach Erkenntnissen des RKI auch hierzulande inzwischen vorherrschend. Erwartet wird laut Gernot Marx von der Fachgesellschaft der Intensiv- und Notfallmediziner, dass gegenüber der Delta-Variante (bei der etwa 0,8 Prozent der Infizierten intensivmedizinisch versorgt werden mussten) deutlich weniger positiv Getestete einen so schweren Verlauf nehmen. Zuletzt sank die Zahl der auf Intensivstationen behandelten Corona-Infizierten erstmals seit Mitte November wieder knapp unter die 3.000er-Marke. Doch die Gesamtzahl der neu aufgenommenen Patienten ging aktuell wieder nach oben.

Karagiannidis sorgt sich um Entwicklung in den Kliniken

Generell gilt es den Experten zufolge, eine Überlastung in den Krankenhäusern zu vermeiden. Das hat auch der Intensivmediziner Christian Karagiannidis im Gespräch mit der BR24 Rundschau klargemacht. Der Experte, der das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) leitet und dem Corona-Expertenrat der Bundesregierung angehört, sorgt sich vor allem um die Lage auf den Normalstationen in Kliniken. Krankenhäuser müssten sich darauf vorbereiten, dass Ärzte und Pflegekräfte ausfielen.

Nach Ansicht von RKI-Präsident Lothar Wieler tritt Deutschland mit der Ausbreitung der hochansteckenden Variante und den stark steigenden Infektionszahlen in eine "neue Phase der Pandemie" ein. Die reinen Fallzahlen würden weniger entscheidend sein. Wichtiger sei, wie viele Menschen schwer an Covid erkranken und wie stark das Gesundheitssystem dann belastet werde. Zuletzt wurden binnen 24 Stunden 235 Todesfälle verzeichnet.

Esken will im ersten Quartal über Impfpflicht abstimmen lassen

Derweil geht die Diskussion über eine Impfpflicht weiter. SPD-Chefin Esken will, dass der Bundestag auf jeden Fall im ersten Quartal dieses Jahres über eine allgemeine Corona-Impfpflicht entscheidet. Esken hat im Sender Phoenix von "idealerweise Anfang März" gesprochen. Bis dahin sei noch genug Zeit, um das Thema im Parlament zu diskutieren. Die SPD-Vorsitzende erklärte, bisherige Bemühungen, eine ausreichend hohe Impfquote auf freiwilliger Basis zu erzielen, seien gescheitert. Sie selbst macht sich für eine Impfpflicht ab 18 Jahren stark.