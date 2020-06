WHO begrüßt Testergebnisse zu möglichem Mittel gegen Covid-19

Dexamethason ist ein altbekannter Entzündungshemmer und plötzlich der Hoffnungsträger im Kampf gegen Covid-19. Mit euphorischen Worten reagierte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, auf die Erkenntnisse von Medizinern der Universität Oxford. Das seien großartige Neuigkeiten – so wird der WHO Chef in einer Pressemitteilung zitiert. Und weiter: Dies sei die erste Behandlung, die nachweislich die Sterblichkeitsrate von auf künstliche Beatmung angewiesene Covid-19-Patienten senkt. Tedros Adhanom Ghebreyesus gratuliere der Regierung Großbritanniens, der Universität Oxford sowie den vielen Krankenhäusern und Patienten, die zu diesem lebensrettenden wissenschaftlichen Durchbruch beigetragen hätten.

Dexamethason senkt die Sterblichkeit von Covid-19-Patienten

Laut der in Großbritannien veröffentlichten Studie wirkt Dexamethason am besten bei schwer erkrankten Covid-19-Patienten. Demnach reduzierte das Mittel die Sterblichkeit der von Beatmungsgeräten abhängigen Patienten um mehr als ein Drittel. Bei weniger schwer Erkrankten, die Sauerstoff erhielten, wurde durch das Kortison-ähnliche Medikament die Todesrate um ein Fünftel gesenkt.

Andere Forscher bleiben vorerst zurückhaltend

Angesichts verschiedener, großmundiger Ankündigungen und zurückgezogenen Fachartikeln fällt die Reaktion von manchen Experten jedoch verhalten positiv oder gar zurückhaltend aus. So sagte etwa Maria Vehreschild, die Leiterin des Schwerpunkts Infektiologie am Universitätsklinikum der Goethe-Universität Frankfurt, eine abschließende Einschätzung zur Qualität sei erst möglich, wenn die Originaldaten ausführlich gesichtet seien. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regenburg, gibt zu bedenken, dass Dexamethason die Immunantwort gegen das Coronavirus bremse und so dazu führen könnte, dass das Virus langsamer eliminiert wird.

Mögliche Covid-19-Therapie auch in ärmeren Ländern

Dexamethason ist ein Steroid, dass seit den 60er-Jahren eingesetzt wird, um Entzündungen zu hemmen. Auch bei bestimmten Krebsarten wird das Mittel verabreicht. Die Weltgesundheitsorganisation verwies darauf, dass Dexamethason in den meisten Ländern patentfrei und preiswert erhältlich sei. Dies würde das Medikament auch in armen Ländern als Covid-19-Therapie erschwinglich machen.