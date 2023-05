Wird das West-Nil-Virus zur Gefahr in Deutschland?

Seit dem Interview der Funke Mediengruppe mit dem Berliner Virologen Christian Drosten zum West-Nil-Virus (WNV) tauchen Fragen auf, was es mit diesem Virus auf sich hat. Das West-Nil-Virus wird von Stechmücken übertragen und kann grippeähnliche Symptome - in seltenen Einzelfällen auch eine schwerwiegende Gehirnentzündung - hervorrufen: "Die Zahl der Stechmücken, die das Virus mit sich tragen, scheint aktuell zu steigen. Sie kommen inzwischen in Berlin und in einem großen Teil von Ostdeutschland vor", sagte Drosten. Besteht deshalb ein Grund zur Panik? Hier Fragen und Antworten rund um das Thema West-Nil-Virus:

Was ist das West-Nil-Virus?

Das West-Nil-Virus kommt in wildlebenden Vögeln vor und wird durch den Stich von heimischen Mücken der Gattung Culex, aber auch von der Asiatischen Tigermücke übertragen. Die Stechmücken dienen dabei nur als Überträger, da sie das infizierte Blut der Vögel saugen und von Vogel zu Vogel weiterverbreiten.

Mücken, die sich beim Stich der Vögel infiziert haben, können das Virus auch auf Säugetiere wie Pferde und den Menschen übertragen. Diese sind aber sogenannte Fehlwirte mit nur niedriger Virämie - das heißt, sie haben nur wenig Viren im Blut, sodass sie selbst keine Virusquelle für Mücken sind, so das Robert Koch-Institut (RKI).

Wie wird das West-Nil-Virus übertragen?

Das West-Nil-Virus wird durch den Stich einer infizierten Mücke übertragen, aber auch das Anfassen von toten, infizierten Vögeln stellt ein Ansteckungsrisiko dar.

Wo kommt das West-Nil-Virus vor?

Das West-Nil-Virus ist über Zugvögel aus tropischen Breiten nach Europa eingeführt worden. Häufig betroffen sind laut RKI Südfrankreich, Nord-Italien, Griechenland und weite Teile des Balkans, weiter nördlich auch Teile von Tschechien, Ungarn, Slowakei, Österreich und die Türkei. "Das West-Nil-Fieber ist eine in verschiedenen Regionen der Welt endemisch vorkommende Zoonose. Alle Erdteile sind betroffen, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß", schreibt das RKI dazu.

Ist Deutschland von dem West-Nil-Virus betroffen?

2018 wurden in Deutschland zum ersten Mal Fälle bei Vögeln und Pferden registriert, 2019 erstmals auch Krankheitsfälle beim Menschen. Laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Ernährung wurde in Bayern bisher erst eine in Deutschland erworbene Infektion mit dem West-Nil-Fieber nachgewiesen (Stand: 29.09.2022): "In diesem Fall wurde das Virus – nach bisherigem aktuellem Kenntnisstand – nicht über Mücken übertragen, sondern durch den Kontakt der erkrankten Person zu einem an WNV verstorbenen Vogel während einer beruflichen Exposition (Obduktion)." In einigen Gebieten Ostdeutschlands werde das WNV bereits seit einigen Jahren regelmäßig bei Mücken, Vögeln, Pferden und auch beim Menschen nachgewiesen.

Welche Symptome ruft das West-Nil-Virus beim Menschen hervor?

Die Viruserkrankung verläuft meist ohne Krankheitsanzeichen. Bei etwa 20 Prozent aller Infizierten kommt es aber zu grippeähnlichen Symptomen, schreibt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Zwischen Infektion und den ersten Symptomen können 2 bis 14 Tage liegen. Symptome können sein: Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Schlappheit, Schwellungen der Lymphknoten oder auch ein Hautausschlag. In der Regel heilt die Infektion ohne Komplikationen aus. Die Abgeschlagenheit kann allerdings längere Zeit anhalten.

Problematisch kann eine Infektion vor allem für ältere Menschen und welche mit einer Vorerkrankung werden. In seltenen Fällen kann es zu hohem Fieber und einer Hirnhautentzündung (Meningitis) kommen, die aber meist gutartig verläuft. Schlimmstenfalls droht vereinzelt eine Gehirnentzündung (Enzephalitis), die zu bleibenden neurologischen Schäden und sogar zum Tode führen kann. Studien zeigten, dass in neu befallenen Gebieten die Rate der schweren Erkrankungen bei 1 zu 1.000 Infizierten liege, sagt Drosten.

Wie wird eine Infektion mit dem West-Nil-Virus behandelt?

Es gibt keine gezielte Behandlung bei einer Infektion mit dem WNV. Die Symptome werden wie bei einer Erkältung mit zum Beispiel fiebersenkenden Medikamenten gelindert. In jedem Fall aber sollten Sie aufmerksam sein und auf mögliche Symptome einer Infektion achten, wenn Sie aus einem Gebiet mit hoher Mückenbelastung zurückreisen. Beim Auswärtigen Amt sollte man sich vor Antritt der Reise schlau machen, welche gesundheitlichen Gefahren im Reiseland lauern und wie und ob man sich schützen kann.

West-Nil-Fieber bei Pferden

Auch bei infizierten Pferden verläuft eine Infektion meist ohne Krankheitssymptome. Einige Tiere entwickelten aufgrund von Hirn- oder Hirnhautentzündungen aber zentralnervöse Symptome, wie Stolpern, Zittern oder Lähmungen. Eine Impfung von Pferden in besonders betroffenen Regionen, kann die Tiere schützen.

Steigende Zahlen: Trotzdem kein Grund zur Panik

Auch wenn es in Einzelfällen zu schweren Verläufen kommen kann, die Gefahr für den Menschen ist hierzulande noch gering - zumindest was die in Deutschland erworbenen Infektionen angeht (autochthone WNV-Infektionen). Die Zahl der Betroffenen ist gering, die schweren Verläufe sind noch deutlich geringer. Für eine WNV-Infektion besteht eine Meldepflicht.

Die Biologin Doreen Werner vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. geht aber von einer Dunkelziffer aus, denn bei den meisten Infizierten verläuft die Erkrankung symptomlos oder die Symptome sind nicht eindeutig. Zu vermuten ist, dass die Zahl der Diagnosen steigen wird - auch, weil mehr über das Virus gesprochen und Ärzte dafür sensibilisiert werden und eine Infektion eher erkennen.

Ein Twitter-Thread zum West-Nil-Virus von Philipp Kohlhöfer

Philipp Kohlhöfer arbeitet unter anderem für das Forschungsnetz Zoonotische Infektionskrankheiten, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Er äußert sich auf Twitter dazu, wie die Aussage von Drosten ausgelegt wird:

"Die Ausbreitung findet vor allem im östlichen Teil Deutschlands statt, in erster Linie in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Im Spätsommer 2020 gab es aber auch den ersten Fall in Niedersachsen. Betroffen sind Vögel und Pferde. Das weiß man, weil es eine anzeigenpflichtige Tierseuche ist. Aber diese Verbreitung findet auf sehr niedrigem Niveau statt: 2022 waren gerade mal 17 Pferde betroffen und 56 Vögel. Bei Menschen autochthone humane WNV-Infektionen: 19. Allerdings waren es 2021 4 Fälle. Insofern: Es steigt. Das daraus eine Pandemie wird, hat nie jemand behauptet ..."