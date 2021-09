Nützlich und nervig: Warum gab es heuer so wenige Wespen?

Wespen schwirren schon seit einigen Millionen Jahren auf der Erde herum und sind weltweit verbreitet. Ihren schlechten Ruf verdanken die Wespen in Deutschland nur zwei Arten aus der großen Familie der Wespen: der Deutschen Wespe, Vespula germanica, und der Gemeinen Wespe, Vespula vulgaris. Nur sie gehen an unser Essen und haben das Potential zu echten Nervensägen.

Warum gibt es in diesem Jahr so wenig Wespen?

Doch in diesem Jahr haben uns die Wespen nicht so arg belästigt. Denn das Wespenwachstum wird von einem warmen Frühjahr und einem trockenen Sommer begünstigt. Davon war in diesem Jahr nicht viel zu sehen. Zudem hat der feuchte und kalte Winter dazu geführt, dass mehr Königinnen als sonst den Winter nicht überstanden haben. Dazu kamen Verpilzung und mangelndes Nahrungsangebot, sodass Königinnen verendet sind. Und jede Königin weniger bedeutet ein Wespenvolk mit Tausenden von Wespen weniger.

Der WWF Deutschland stellt aber auch einen generellen Artenschwund bei der Deutschen Wespe fest. Die Gründe dafür sind noch nicht genau geklärt und müssen weiter erforscht werden. Ein Zusammenhang mit dem generellen Insektensterben wird nicht ausgeschlossen. Der Bestand der Gemeinen Wespe hingegen ist eher wieder steigend, so der WWF.

Sind Wespen aggressive Tiere?

Wespen sind nicht von "Haus aus" aggressiv und stechen wahllos zu. Wenn sie angriffslustig werden, haben sie ihre Gründe: Sie fühlen sich bedroht oder in die Enge getrieben. Um ihr nerviges Umtreiben oder ihre angriffslustigen Attacken zu verstehen, braucht man einen kleinen Einblick in ihr Leben.

Darum sind Wespen auch im Garten nützlich

Das Verhalten der Wespen verändert sich im Laufe des Sommers. Im Frühsommer sind die Wespen-Arbeiterinnen auf der Suche nach proteinreicher Kost. Insekten und Aas - und dazu gehört in den Augen der Wespen auch das Steak auf dem Grillteller - sind willkommene Beute, um ihre Nachkommen zu versorgen.

Gartenbesitzer sollten daher bei allem Frust, kein ungestörtes Picknick abhalten zu können, eines bedenken: Ihr Garten wäre nicht ganz so schön, wenn die Wespen sich nicht auch über Fliegen, Maden, Heuschrecken, Mücken, Schnaken, Blattläuse, Raupen und Spinnen etc. hermachen würden. Sie werden von den Wespen in großer Menge gefangen, zerteilt und an ihre Brut verfüttert. Wespen sind damit nützliche Schädlingsbekämpfer. Außerdem bestäuben Wespen - genauso wie Bienen - Pflanzen. Nicht zuletzt dienen sie Vögeln und anderen Tieren als Nahrung.

Im Spätsommer werden Wespen erst so richtig lästig

Richtig nervig werden Wespen dann typischerweise im Spätsommer. Dann gibt es keine Brut mehr zu versorgen, der Wespenstaat ist ausgewachsen. Die Arbeiterinnen haben nun Zeit, sich verstärkt um ihre eigenen Belange zu kümmern. Sie machen sich auf die Suche nach zuckerhaltiger Nahrung für sich selbst - und können so jede Kaffeetafel im Freien torpedieren.

Was tun, wenn Wespen kommen?

Es gibt zahlreiche mehr oder weniger hilfreiche Tipps, wie man der Wespen Herr werden kann. Bei wenigen Wespen ist es tatsächlich: abwarten und Ruhe bewahren. Letztendlich wollen die Tiere nur Futter holen und dann abschwirren. Bei einer großen Anzahl von Wespen fällt das aber deutlich schwerer. Manchmal bleibt einfach nur noch die Flucht.

Bei Wespen: Nicht schlagen und nicht anpusten

Die erste und wichtigste Regel lautet, nicht mit den Händen rumzufuchteln oder die Tiere anzupusten. Denn das empfinden die Wespen als Bedrohung und reagieren angriffslustig. Deshalb sollte man sich ruhig verhalten, wenn eine Wespe um einen herumschwirrt. Beim Anpusten stoßen wir mit der Atemluft eine große Ladung CO2 aus. Das macht die Tiere tatsächlich aggressiv - in Kombination mit Herumgefuchtele ist ein Stich nicht unwahrscheinlich. Und hat eine Wespe erst einmal zugestochen, signalisieren die dabei freigesetzten Duftstoffe den anderen Wespen: Achtung: Hier sitzt der Feind! Das kann weitere Stiche nach sich ziehen.

Warum reagieren Wespen manchmal aggressiv?

Neben dem Herumgefuchtele und dem CO2 Ausstoß scheinen es auch Farben zu sein, auf die die Wespen reagieren. So merkwürdig es sich anhört: Helle Kleidung schützt besser vor Wespenstichen als dunkle, sagt der Biologe Dr. Thassilo Franke in der Sendung "IQ - Aus Wissenschaft und Forschung" auf Bayern 2. Der Grund ist nachvollziehbar: Wespen verstecken in ihren Nestern sehr viel eiweißreiche Nahrung. Darauf sind nicht nur die Nachkommen scharf, sondern auch Dachse, Bären oder andere Tiere, die sich darauf spezialisiert haben, Wespennester auszugraben und zu fressen. Und deshalb reagieren Wespen auf Bewegungen und auch auf dunkle Farben aggressiv, denn die Feinde haben ein dunkles Fell - oder einen dunklen Pullover an.

Wie gefährlich sind Wespenstiche?

Fakt ist: Wespenstiche (übrigens auch die Stiche von Hornissen, die zu den Wespen zählen) sind völlig ungefährlich - es sei denn, man ist Allergiker. Dann ist ein Stich lebensbedrohlich! Zwar sind Wespenstiche schmerzhaft, aber von der Giftmenge vernachlässigbar. Denn anders als die Biene, zieht die Wespe nach dem Stich den Stachel wieder heraus. Bei einem Bienenstich wird ungefähr die zehn- bis zwanzigfache Menge Gift verabreicht. Zudem ist das Gift der Wespe nicht so potent wie das der Biene.