27.02.2021, 06:41 Uhr

Werden Menschen mit Behinderung in der Corona-Zeit vergessen?

Menschen mit Behinderung, die leben wie Raul Krauthausen, nicht in einem Heim, sondern daheim, sind in der ersten Fassung der Corona-Impfverordnung nicht vorgekommen. Haben wir in der Pandemie Menschen mit Behinderung vergessen? Possoch klärt!