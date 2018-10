Wer bekommt den diesjährigen Nobelpreis für Physik?

Nach dem Willen von Alfred Nobel, soll der Physik-Nobelpreis an den gehen, "der innerhalb der Physik die wichtigste Entdeckung oder Erfindung gemacht hat". Wer das in diesem Jahr sein wird, wird die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften morgen früh in Stockholm bekannt geben.

Direkter Nachweis von Gravitationswellen

2017 ging der Nobelpreis für Physik an die drei US-Forscher Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Throme. Sie hatten als erste den direkten Nachweis im All entstehender Gravitationswellen erbracht. Den Forschern des LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory/Laser-Interferometer Gravitationswellen-Observatorium) in den USA gelang es am 14. September 2015 mit riesigen Wellenmessgeräten, sogenannten Interferometern, die Gravitationswellen einer Kollision zweier Schwarzer Löcher zu registrieren.

Erster Physik-Nobelpreis für Wilhelm Conrad Röntgen

1901 wurde der erste Nobelpreis für Physik überhaupt vergeben und er ging an Wilhelm Conrad Röntgen und die Entdeckung der nach ihm benannten Röntgenstrahlen. Neben Röntgen erhielten unter anderen auch die deutschen Forscher Max Planck, Albert Einstein, Gustav Hertz, Werner Heisenberg und Theodor Hänsch die Auszeichnung.

Peter Grünberg – letzter deutscher Preisträger in der Physik

Der letzte Deutsche, den die Jury der Akademie der Wissenschaften mit dem Nobelpreis bedachte, war 2007 Peter Grünberg. Er teilte sich den Preis mit dem Franzosen Albert Fert. Die beiden Forscher wurden für ihre Beiträge zur Erforschung des Riesen-Magnet-Widerstands geehrt.

Geehrte Physikerinnen: Marie Curie und Maria Goeppert-Mayer

1903 erhielt Marie Curie als erste Frau überhaupt den Nobelpreis. Damals wurde die außergewöhnliche Forscherin gemeinsam mit ihrem Ehemann Pierre und Henri-Antoine Becquerel auf dem Gebiet der Physik für ihre Arbeiten zur Radioaktivität geehrt. 1911 sollte für Marie Curie der Nobelpreis für Chemie folgen. Die einzige deutsche Forscherin, die für ihre Arbeit mit dem Physik-Nobelpreis geehrt wurde, war 1963 Maria Goeppert-Mayer.

Geheime Nominierung

Wer in diesem Jahr aus den zahlreichen Kandidaten gewählt wird, wissen wir gegen Mittag. Vorgeschlagen werden die Aspiranten von Forschern, früheren Preisträgern und Parlamentsmitgliedern. Wer alles auf den Nominierungslisten zu finden ist, bleibt 50 Jahre lang geheim. Gewiss ist nur: Kein Forscher kann sich selbst vorschlagen.