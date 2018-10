Weniger graue Substanz - ISS-Aufenthalt verändert das Gehirn

Mediziner der Ludwig-Maximilians-Universität haben zusammen mit einem internationalen Forscherteam aus Belgien und Russland zum ersten Mal Kosmonauten auch über einen längeren Zeitraum nach ihrer Rückkehr von der ISS untersucht.

Weltraumaufenthalte mit langfristigen Folgen fürs Gehirn

Sieben Monate nach der Landung zeigten sich im Gehirn immer noch Volumenänderungen. Und zwar in mehreren Teilen des Gehirns. Zum einen bei der grauen Substanz, also in den Teilen des Zentralnervensystems, die sich vor allem aus Zellkörpern und Neuronen zusammensetzen und unsere Intelligenz steuern. Die graue Substanz war geringer als vor dem Weltraumaufenthalt.

Weniger graue und weiße Substanz im Gehirn nach Weltraumaufenthalt

Die weiße Substanz, also der Teil des Hirngewebes, der vor allem aus Nervenfasern besteht, war ebenfalls geschrumpft. Dagegen hatte sich der mit sogenanntem Nervenwasser (fachsprachlich Liquor) gefüllte Raum des Großhirns im All ausgedehnt.

„Insgesamt deuten unsere Ergebnisse auf eine anhaltende Veränderung der Liquor-Zirkulation auch viele Monate nach einer Rückkehr zur Erde hin.“ Peter zu Eulenburg, Mediziner an der LMU München

Langfristige Auswirkungen auf das Denkvermögen noch unklar

Die Forscher vermuten, dass minimale Druckunterschiede der verschiedenen Wassersäulen im Körper des Menschen, die sich in der Schwerelosigkeit zeigen, zu solchen Verschiebungen führen. Es ist noch nicht erforscht, ob sich dadurch auch das Denkvermögen von Raumfahrern verändert.

„Ob die beobachteten großflächigen Veränderungen der grauen und weißen Substanz eine Relevanz für die Kognition der Kosmonauten haben, ist aktuell unklar.“ Peter zu Eulenburg, Mediziner an der LMU München

Andere körperliche Folgen für Raumfahrer

Erwiesen ist bisher, dass sich längere Aufenthalte im Weltraum ungünstig auf das Sehvermögen der Raumfahrer auswirken können. Denn das Nervenwasser dehnt sich im All aus und drückt auf Netzhaut und Sehnerv. Außerdem schwinden in der Schwerelosigkeit Muskeln und Knochen.