Weltweit seltener "Schleimpilz" in Niederbayern entdeckt

Im Nationalpark Bayerischer Wald, wo immer wieder seltene Pilzarten entdeckt werden, ist jetzt wieder ein besonderer Fund gemacht worden. Der Mykologe Peter Karasch hat am Fluss "Große Deffernik" bei Zwieslerwaldhaus einen weltweit raren Schleimpilz gefunden: das sogenannte Purpur-Netzkügelchen (Cribraria purpurea).

Pilz wurde schon einmal im Bayerischen Wald entdeckt

Der Pilz ist nur wenige Millimeter groß, aber sehr auffällig magentafarben. Er ist bislang nur aus wenigen Bergwäldern in den Bayerischen Alpen und dem Schwarzwald bekannt. Im Nationalpark Bayerischer Wald konnte er 2015 schon einmal im Urwaldgebiet Mittelsteighütte in Zwieslerwaldhaus nachgewiesen werden und nun, rund zwei Kilometer von der damaligen Fundstelle entfernt, zum zweiten mal.

Sonderling zwischen Pilz und Tier: Schleimpilz kann sich bewegen

Schleimpilze wachsen bevorzugt nach der Schneeschmelze im Frühjahr auf bereits stark zersetzten Nadelholzstämmen, brauchen also ganz spezielle Bedingungen. Schleimpilze sind auch keine klassischen Pilze, sondern haben eine Sonderstellung zwischen Pilz und Tier. Denn sie können sich im jungen Zustand wie begeißelte Amöben fortbewegen. Erst später im Reifezustand bilden sie pilzähnliche Fruchtkörper mit Sporen.

"Schleimpilze sind absolut faszinierende Wesen", so Peter Karasch. Es gibt sie seit mehr als 600 Millionen Jahren auf der Erde. Viele der rund 1.000 Arten kommen weltweit vor. Ein Großteil der wenigen europäischen Nachweise stammt aus sehr alten, urwaldähnlichen Schutzgebieten, etwa in Polen oder Kroatien. Der aktuelle Fund zeige wieder einmal die weltweite Bedeutung von Schutzgebieten für den Erhalt der Artenvielfalt, so die Nationalparkverwaltung.