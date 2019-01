Weltweit erwärmen sich die Permafrostböden

Rund ein Sechstel der gesamten Erdoberfläche gilt als Permafrostgebiet. Es zeichnet sich dadurch aus, dass der Boden dort mindestens zwei Jahre lang dauerhaft gefroren ist. Oft steckt die Kälte in solchen Regionen schon seit Jahrtausenden im Erdreich, sodass der Dauerfrost bis in eine Tiefe von mehren hundert Metern, im Extremfall mehr als eineinhalb Kilometer tief, reichen kann. Mit der Erderwärmung steigen jedoch auch im Untergrund die Temperaturen.

Permafrostböden erwärmten sich weltweit um 0,3 Grad

Eine globale Vergleichsstudie des internationalen Permafrost-Netzwerks GTN-P (Global Terrestrial Network for Permafrost), an der auch das Alfred-Wegener-Institut (AWI) maßgeblich beteiligt ist, zeigt, dass in allen Gebieten mit Dauerfrostboden die Temperatur in mehr als zehn Metern Tiefe im Zeitraum von 2007 bis 2016 um durchschnittlich 0,3 Grad Celsius gestiegen ist. Beobachtet wurden die Arktis ebenso wie die Antarktis, aber auch die Hochgebirge Zentralasiens und sogar die Alpen. Die Ergebnisse erschienen am 16. Januar 2019 im Fachmagazin "Nature Communications".

Permafrostboden in Sibirien wurde fast 1 Grad wärmer

Besonders hoch fiel die Erwärmung in Sibirien aus: Dort erwärmte sich der gefrorene Boden an einzelnen Bohrlöchern um 0,9 Grad Celsius. In Bohrlöchern in der Antarktis verzeichneten die Forscher einen Anstieg um 0,37 Grad Celsius. Eine deutliche Erwärmung konnten die Forscher auch in den Permafrostgebieten der Hochgebirge feststellen: Die Temperatur der dauerhaft gefrorenen Böden im Himalaya, in den nordischen Gebirgen und in den Alpen stieg im Mittel um 0,19 Grad Celsius.

"All diese Daten zeigen uns, dass sich der Permafrost nicht nur lokal und regional erwärmt, sondern weltweit und nahezu im Takt mit der Klimaerwärmung." Guido Grosse, Leiter der Sektion Permafrostforschung am Alfred-Wegener-Institut in Potsdam

Temperaturen stammen aus Bohrlöchern in gut zehn Metern Tiefe

Für die Studie wurden größtenteils Bohrlöcher genutzt, die im Internationalen Polarjahr 2007/2008 angelegt und mit Messinstrumenten ausgestattet wurden. Seither haben mehr als 50 verschiedene Forschergruppen aus 26 Ländern die unterirdischen Messstationen gewartet und die Daten einmal pro Jahr vor Ort ausgelesen. Die Daten wurden in mehr als zehn Metern Tiefe erhoben, um saisonale Temperaturschwankungen auszuschließen.

"Die Permafrost-Temperatur gehört zu den anerkannten Klimavariablen. Sie verrät uns auf direktem Wege, wie der gefrorene Untergrund auf den Klimawandel reagiert." Hanne H. Christiansen, Co-Autorin der Studie und Vorsitzende der International Permafrost Association

Fünf Permafrostböden tauten auf

Der komplette Datensatz umfasst 154 Bohrlöcher, von denen 123 Aussagen über ein Jahrzehnt zulassen. Die Messungen zeigen, dass sich in den zehn Jahren von 2007 bis 2016 der Permafrostboden an 71 der 123 betrachteten Messstellen erwärmt hat. Bei fünf dieser Bohrlöcher taute der Permafrost in der Tiefe auf. An 12 Bohrlöchern sank die Bodentemperatur, an 40 Bohrlöchern blieb sie nahezu unverändert.