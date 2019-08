Weltwasserwoche: Bringt es was, wenn wir Wasser sparen?

Mehr Wasser sparen spart an der Wasserqualität

Im Gegenteil: Würden wir noch mehr Wasser sparen, könnten wir die Qualität unseres Trinkwassers gefährden, so Leist. Denn unsere Wasserversorgung ist technisch auf eine bestimmte Durchflussmenge ausgerichtet. Brauchen wir weniger Wasser am Tag, steht das Wasser länger in den Leitungen. Und das könnte hygienische Probleme mit sich bringen.

Nicht Wasser sparen, sondern schonen

Wo wir in Deutschland umsichtiger umgehen könnten mit der Ressource Wasser, ist bei der Wasserverschmutzung: Medikamentenrückstände, hohe Nitratwerte oder Mikroplastik im Wasser gefährden die Qualität des Trinkwassers in Deutschland.

Warmes Wasser sparen

Und wo wir Wasser sparen sollten, ist am Warmwasserhahn, so Leist. Denn die Bereitstellung von warmen Wasser kostet sehr viel Enerige - und um die zu erzeugen, wird viel Kohlendioxid freigesetzt.

Virtuelles Wasser sparen beim Einkauf

Das Wasser, das zuhause aus dem Wasserhahn kommt, ist allerdings nur ein Bruchteil des Wassers, das man wirklich verbraucht. Wenn Sie Wasser sparen wollen, dann müssen Sie eher beim Einkauf daran denken. In jedem Baumwoll-T-Shirt stecken beispielsweise 2.500 Liter Wasser, in einem Rindersteak sogar 4.000 Liter. Das ist das "virtuelle Wasser", das bei der Erzeugung, Verpackung und Transport von Waren anfällt.

Davon verbrauchen wir Deutschen jeden Tag etwa 3.900 Liter - jeder von uns. Dreißigmal mehr, als wir aus dem Wasserhahn zapfen. Und dieses in den Produkten steckende Wasser wird manchmal auch noch gerade in Ländern verbraucht, die nicht mit solch üppigen Wassermengen gesegnet sind wie wir. So wird die extrem durstige Baumwolle zum Großteil in Ländern mit geringen Niederschlagsmengen angebaut.

Wassermenge bleibt gleich, aber nicht gleich verteilt

Natürlich verbrauchen wir das Wasser nicht. Der Wasserkreislauf bringt es immer wieder zurück und auch die Menge an Wasser, die es weltweit gibt, bleibt gleich. Aber es ist eben nicht überall im gleichen Maße vorhanden. Und nicht überall im gleichen Maße erschlossen wie bei uns. Denn Wasser an sich ist zwar kostbar, aber gar nicht so teuer. Teuer ist die Erschließung: Leitungen, Kanalisation, Reinigung.

In manchen Regionen wären reichliche Grundwassermengen vorhanden, so Leist. Doch es fehlt an der Technologie und am Geld, sie zu erschließen. Wenn wir dazu beitragen möchten, dass irgendwann jeder Mensch Zugang zu kostenlosem Trinkwasser hat, dann müssen wir Geld investieren. Wasser hierzulande sparen, hilft nichts.