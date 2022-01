Weltraumteleskop "eRosita": Daten werden in Bamberg ausgewertet

Professorin Manami Sasaki hat das All im Blick und weiß, ein rund 15 Meter großer Asteroid nähert sich der Erde im Mai. Die Europäische Raumfahrtorganisation hat ihn als Risiko eingestuft. Kollidiert der Asteroid mit der Erde, würde er mit einer Wucht von 15 Atombomben aufprallen. Die Wahrscheinlichkeit liegt allerdings nur bei 0,02 Prozent.

Geringe Einschlag-Wahrscheinlichkeit von Asteroiden

"Wenn ein Asteroid die Atmosphäre überlebt und hier einschlägt, wird es schon einen großen Einfluss haben", erklärt die Physikerin Manami Sasaki. Wenn man sich jedoch die Erdoberfläche anschaue und sehe, wie viel von ihr besiedelt ist – dann sei die Wahrscheinlichkeit, dass es eine dichtbesiedelte Region trifft, eher gering.

Sasaki lehrt und forscht an der Doktor-Karl-Remeis-Sternwarte in Bamberg. Als Kind faszinierte sie der Sternenhimmel über Japan. Mit ihren Eltern zog sie nach Deutschland, studierte Physik – denn Astronomie gibt es nicht als eigenes Fachgebiet.

Forschungsstand Sternwarte Bamberg

1889 wurde die Bamberger Sternwarte als private Institution gegründet und vor 60 Jahren als Astronomisches Institut der Universität Erlangen-Nürnberg angeschlossen. Moderne Spiegelteleskope wurden eingebaut – damit können die Beobachter auch durch dünne Wolkenschichten blicken.

An der Bamberger Sternwarte lagern 40.000 Fotoplatten von Himmelsbeobachtungen aus dem vergangenen Jahrhundert. Mit moderner Technik entstehen auch heute Aufnahmen. Allerdings dienen diese Teleskope mehr der Ausbildung. Für die Forschung nutzen die Experten vor allem Weltraumteleskope, wie beispielsweise "eRosita", das im Sommer 2019 ins All gestartet war.

Weltraumteleskop "eRosita" sammelt Daten aus dem All

"Unsere Sternwarte ist auch an dieser "eRosita" Mission beteiligt, das ist ein neues Röntgenteleskop, was deutsche Institute mit russischen Instituten zusammengebaut haben und auch in den Orbit gebracht hat", sagt Sasaki. Dieses Teleskop fliege seit etwa zweieinhalb Jahren und sammle Daten. Sasaki und ihre Kollegen sind an der Auswertung der Daten beteiligt.

So ist Professorin Manami Sasaki den Sternen und Galaxien noch näher. Das Röntgenteleskop "eRosita" durchmustert den ganzen Himmel. Daraus wurden bereits Karten mit rund einer Millionen Objekten erstellt. Der Blick in die Sterne hilft, die Vergangenheit zu verstehen und zukünftige Entwicklungen frühzeitig zu erkennen.