Weltkulturerbestätten durch Klimawandel bedroht

Bedrohung durch Küstenerosion

Für eine Bedrohung sind nicht nur Sturmfluten, sondern ebenso Küstenerosionen verantwortlich. Hiervon sind archäologische Stätte wie Tyros im Libanon, Pythagorio und Heraion auf der griechischen Insel Samos und Ephesos in der Türkei sowie Tarragona in Spanien betroffen. Nur zwei untersuchte Unesco-Stätten, Medina in Tunesien und Xanthos-Letoon in der Türkei, sind von keinem der beiden Risiken bis Ende des 21. Jahrhunderts betroffen, fanden die Forscher in ihrer aktuellen Studie heraus.

Schutzmaßnahmen für bedrohte Weltkulturerbestätten

Ein Anliegen der Forscher ist es, vor allem die Gefahr der Zerstörung durch frühzeitige Schutzmaßnahmen aufzuhalten oder bisherige Vorkehrungen auszubauen. Erste Ansätze werden bereits in Venedig umgesetzt. Mit mobilen Barrieren soll hier die Lagune gegen Hochwasser geschützt werden. Andererseits wollen die Forscher die Bedeutung der Kulturstätten hervorheben und ihren möglichen Verlust verdeutlichen. Denn auch wenn die Prognosen schleichend eintreten, sind Schutzmaßnahmen notwendig, um die Zeugnisse der Vergangenheit für die nächsten Generationen zu bewahren.