Weltgrößte Tinnitus-Studie: Testpersonen in Regensburg gesucht

Das Tinnituszentrum am Bezirksklinikum Regensburg sucht für eine großangelegte Studie zur Behandlung von chronischem Tinnitus noch Patientinnen und Patienten. Bisher seien 35 geeignete Testpersonen gefunden. Ziel wäre es, 100 Personen in die Studie aufzunehmen, um verlässliche Ergebnisse liefern zu können, teilt die Klinik mit.

Studie wird in vier Ländern durchgeführt

Die klinische Studie "UNITI" (Unification of Treatments and Interventions for Tinnitus Patients) werde von der Europäischen Union gefördert und sei die bis dato größte klinische Studie zu Tinnitus. Sie werde neben dem Tinnituszentrum Regensburg an vier weiteren klinischen Zentren in insgesamt vier Ländern - Deutschland, Belgien, Griechenland und Spanien - durchgeführt, heißt es weiter.

Wer profitiert von welcher Methode?

"Im Rahmen der Studie soll herausgefunden werden, welche Patientengruppen von welcher Behandlungsmethode am meisten profitieren“, sagt der Leiter des Tinnituszentrums Regensburg, Berthold Langguth. Angewandte Behandlungsmethoden umfassen unter anderem das Tragen eines Hörgeräts, kognitive Verhaltenstherapie, psychologische Beratung und Klangtherapie via App.

Gesucht sind Testpersonen zwischen 18 und 80

"Die Daten aus der klinischen Studie werden mit genetischen Daten, medizinischen und audiologischen Untersuchungen sowie bereits bestehenden Datenbanken kombiniert, um daraus ein Computermodell zu entwickeln, das die bestmögliche Therapie vorhersagt", so Langguth. Als Patienten in Frage kommen Menschen zwischen 18 und 80 Jahren, die seit mehr als sechs Monaten unter chronischem Tinnitus leiden. Interessierte Patienten sollten bereit sein, spezielle Anwendungen auf ihren Smartphones zu verwenden sowie regelmäßig zu Behandlungen und Visiten im Studienzentrum zu erscheinen.

Das Tinnituszentrum Regensburg ist eine Kooperationseinrichtung der Universität Regensburg am Bezirksklinikum sowie der HNO-Klinik des Universitätsklinikums Regensburg.