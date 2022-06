Weltblutspendetag: Rotes Kreuz warnt vor immer weniger Spenden

Zum Weltblutspendetag am 14. Juni hat die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Gerda Hasselfeldt, dringend zu Blutspenden aufgerufen. "Blutspenden ist heute wichtiger denn je", sagte die DRK-Präsidentin am Montag in Berlin. "Ein Notstand muss unter allen Umständen vermieden werden."

Blutspender werden weniger - Bedarf steigt aber

Auswirkungen der Corona-Pandemie, hohe Temperaturen, Ferien sowie ein hohes Reiseaufkommen hätten eine mittlerweile bundesweit kritische Versorgungslage verursacht, warnte Hasselfeldt am Montag in Berlin. Zugleich würden Operationen nachgeholt, die während der Hochphase der Pandemie verschoben worden seien.

Sorgen bereitet Experten auch der demografische Wandel. Jährlich scheiden deutschlandweit rund hunderttausend aktive Blutspender aus Altersgründen oder wegen einer Krankheit aus. Auf der anderen Seite steigt der Bedarf unter Älteren.

Bundesweite Kampagne des DRK #missingtype

Jeder dritte Bundesbürger ist laut DRK statistisch gesehen mindestens einmal in seinem Leben auf ein Blutprodukt angewiesen. Zur Blutspende gingen aber lediglich 3,5 Prozent der Menschen in Deutschland. Um die Versorgung zu sichern, bräuchte es mindestens 6 Prozent.

Nach einer am Montag veröffentlichten repräsentativen Studie des Versicherungsunternehmens Clark in Zusammenarbeit mit YouGov hat jeder fünfte Mensch in Deutschland bereits Blut gespendet (20 Prozent). Doch nur sechs Prozent täten dies regelmäßig, heißt es. Einer der wichtigsten Gründe für das Blutspenden ist dabei der Wunsch, der Allgemeinheit zu helfen (48 Prozent) oder Organisationen wie die Deutsche Knochenmark-Spenderdatei (DKMS) zu unterstützen (28 Prozent). Finanzielle Anreize spielen nur für 18 Prozent eine Rolle, wie es hieß.

Mit der bundesweit angelegten Kampagne "#missingtype - erst wenn's fehlt, fällt's auf", will die DRK/BRK Blutspendedienste auf die dringende Notwendigkeit von Blutspenden aufmerksam. Ziel ist es, neue Spenderinnen und Spender für eine erste Blutspende zu begeistern und dann als Lebensretter kontinuierlich aktiv zu halten. Was Spender und Interessierte wissen müssen: