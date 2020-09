vor 37 Minuten

Welt-Tollwut-Tag: Impfungen schützen vor der tödlichen Krankheit

Seit 2008 gibt es in Deutschland keine Tollwut mehr. Leider ist das nicht in jedem Land so. Darauf will der Welt-Tollwut-Tag am 28. September aufmerksam machen. Bei Reisen in Risikogebiete schützen eine Impfung und einige Verhaltensregeln.