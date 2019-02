Welt-Schuppentier-Tag: Der seltene Tannenzapfen auf vier Beinen

Schuppentiere sind die einzigen Säugetiere, die rundum mit Hornschuppen besetzt sind. Das lässt sie ein wenig wie Tannenzapfen auf vier Beinen aussehen. Deswegen werden sie auch Tannenzapfentiere genannt. Allerdings handelt es sich dabei um ganz schön mächtige Tannenzapfen: Schuppentiere werden so groß wie eine Katze und rund 35 Kilogramm schwer. Weil sie sich bei Gefahr einrollen, heißen sie auch "Pangoline". Der Name geht auf das malayische Wort "pengguling" zurück, was so viel bedeutet wie "etwas, das sich aufrollt".

Auch in Deutschland gibt es Schuppentiere

Insgesamt gibt es in Asien und Afrika acht Arten von Schuppentieren. Aber auch in Deutschland findet man vier Tannenzapfentiere: Tou Feng, Quesan, Chuan-Qiong und Shui-Li sind im Zoo Leipzig zuhause. Als einzige Schuppentier-Heimat in Europa möchte der Zoo sie auch züchten, bislang hat sich allerdings noch kein Nachwuchs angekündigt.

Schuppentier-Bestand um 90 Prozent geschrumpft

Pangoline sind scheu, nachtaktiv und ernähren sich von Insekten. Ihre Leibspeisen sind Ameisen und Termiten. An Nahrung fehlt es den Tieren also nicht, dank ihrer Schuppen sind sie auch vor gefräßigen Angreifern geschützt - trotzdem sind alle acht Arten vom Aussterben bedroht und stehen auf der Roten Liste der bedrohten Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN). In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der Tannenzapfentiere um rund 90 Prozent zurückgegangen.

Größter Feind der Tannenzapfentiere: der Mensch

Ihre größte Bedrohung ist der Mensch: Weil sie vor allem in China und Vietnam als Delikatesse gelten und ihren Schuppen magische Kräfte zugeschrieben werden, werden sie gejagt. Und den Wilderern macht es gerade der Schutzmechanismus der Schuppentiere einfach: Wenn sie sich bei Gefahr zu einer regungslosen Kugel einrollen, lassen sie sich einfach aufheben und mitnehmen.

Kein Tier wird so häufig illegal gehandelt wie das Schuppentier

Nach Einschätzung von Experten ist kein anderes Tier bei Wilderern und Schmugglern so beliebt wie das Schuppentier. Laut der Weltnaturschutzunion IUCN wurden zwischen 2004 und 2014 mehr als eine Million Tannenzapfentiere illegal gehandelt. Jährlich wird laut WWF Schmuggelware von etwa 20.000 Tieren entdeckt, die tatsächliche Zahl geschmuggelter Tiere liegt Schätzungen zufolge weit darüber.

Schuppentier-Rekordfund in Malaysia im Februar

Erst Anfang Februar haben die malayischen Behörden einen Rekordfund gemacht und 30 Tonnen Schuppentiere und Schuppentier-Produkte beschlagnahmt: Wie die Wildtierschutzgruppe Traffic mitteilte, hat die Polizei im Bundesstaat Sabah in drei Containern 1.800 Kartons mit gefrorenen Schuppentieren und noch einmal 572 Schuppentiere in Tiefkühltruhen entdeckt. Zugleich hätten die Beamten 61 lebende Schuppentiere und 361 Kilo Schuppen sichergestellt. Auch in Vietnam, Hongkong und Uganda seien in den vergangenen Wochen insgesamt zehn Tonnen Schmuggelware entdeckt worden.

Tannenzapfentiere sind streng geschützt

Dabei wurden alle acht Arten von Schuppentieren vor rund zwei Jahren in die höchste Schutzstufe des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES) aufgenommen. Der internationale kommerzielle Handel ist seitdem vollständig verboten und steht unter Strafe. Eigentlich. "Der illegale Handel mit den Tieren reißt nicht ab. Das ist eine kriminelle Lieferkette, die sich um den Globus spannt", sagt Arnulf Köhncke, Artenschutzexperte bei der Umweltschutzorganisation WWF. Laut Köhncke ist die Nachfrage noch immer zu hoch und der Handel mit den Tannenzapfentieren zu lukrativ.

Nägel kauen statt Schuppentiere morden

Helfen könnte es, wenn strengere Kontrollen und härtere Strafen eingeführt werden. Und, wenn die öffentliche Aufmerksamkeit verstärkt auf die Bedrohung der Pangoline gelenkt wird. "Sie könnten aussterben, bevor die meisten Menschen überhaupt von ihnen gehört haben", sagt WWF-Artenschutzexperte Arnulf Köhncke. Am Welt-Schuppentier-Tag kann man deshalb ruhig noch einmal betonen, dass die Schuppen des Tannenzapfentieres auch nur aus Keratin bestehen. Wer da an Zauberkräfte glaubt, könnte auch einfach an seinen Fingernägeln kauen.