Welt-Polio-Tag: Kinderlähmung ist immer noch nicht ausgerottet

Zwei von drei Virustypen der Polio sind ausgerottet

Seit 1992 ist in Deutschland keine Polio-Infektion mehr aufgetreten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich zum Ziel gesetzt, dass die ganze Welt poliofrei wird. Ursprünglich wollte sie die Kinderlähmung 2016 auf die Liste der weltweit ausgerotteten Krankheiten setzen. Das gelang aber nur mit zwei der drei Virentypen, die wild zirkulieren: Der letzte Polio-Typ-3-Fall trat 2012 in Nigeria auf. Seit dem 24. Oktober 2019 gilt Polio-Typ-3 als ausgerottet, wie die WHO 2019 bekanntgab. Der letzte Polio-Typ-2-Fall wurde 1999 in Indien registriert. Polio-Typ-2 gilt seit 2015 als ausgerottet. An Polio sind allerdings drei verschiedene Viren beteiligt. Ein Typ ist noch aktiv.

Einige Risikoländer sind nicht poliofrei

In Nord- und Südamerika gibt es seit 1994 keine Kinderlähmung mehr, im westpazifischen Raum seit dem Jahr 2000 und im europäischen Raum seit 2002, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. In einigen wenigen Ländern kommt Polio aber immer noch vor, sodass die Infektion wieder eingeschleppt werden kann - sei es durch Reisen, Migration oder Flucht. Je mehr Menschen in Deutschland nicht geimpft sind, desto bessere Chancen hat die Krankheit.

Pakistan und Afghanistan sind betroffen

Der Polio-Wildviren Typ 1 kursiert noch in zwei Ländern - Pakistan und Afghanistan, so das RKI. In diesem Jahr wurden in Pakistan bisher 64 Fälle mit dem Wildtyp bestätigt, im Nachbarland Afghanistan 37. Die Corona-Pandemie habe den Kampf gegen Polio erschwert, sagt der Epidemiologe Rana Safdar. Er leitet Pakistans Bemühungen zur Ausrottung der Kinderlähmung. "Wieder mussten wir unsere Impfung von Tür zu Tür unterbrechen." Dadurch fehlte Millionen von Kindern die wichtige Schutzimpfung, die mehrfach verabreicht werden muss, ehe der Körper Immunität entwickelt. Nach Monaten der Unterbrechung wird in dem Land nun wieder geimpft.

Pakistan und Afghanistan arbeiten im Kampf gegen Polio zusammen. Die große Mobilität der Bevölkerung und saisonale Migration seien dabei eine große Herausforderung. "Wir haben bedeutende Fortschritte bei der Bekämpfung der Krankheit erzielt, konnten aber leider keine Polioausrottung im Land erreichen", sagte Safdar.

Krisen und Impfgegner behindern die Impfaktionen

Kriege, Krisen und nun auch Corona machen die Hoffnung zunichte, auch den letzten Virustyp endgültig auszurotten. Nach Angaben von Unicef müssen jedes Jahr allein 450 Millionen Kinder in Risiko-Ländern gegen Polio immunisiert werden, was oft nicht gelänge, weil es zu viel Armut, mangelnde Strukturen im Gesundheitswesen und eine unzureichende Sicherheitslage gäbe. Außerdem behindern Impfgegner und Attacken auf Impfhelfer die Impfkampagnen. Auch Rana Safdar bereitet die Sicherheitslage in der Grenzregion und die Bedrohung durch islamistische Terrorgruppen Sorgen. Im vergangenen Jahr führte eine landesweite Kampagne gegen die Impfungen durch religiöse Extremisten in Pakistan zu Rückschritten. Grund war ein Fake-Video, das angebliche Schäden durch Impfungen propagierte. Auch in Teilen Afghanistans gibt es Vorbehalte. Safdar setzt bei seiner Initiative auf die Hilfe von einflussreichen Leuten vor Ort wie Ärzten, Stammesältesten und Journalisten, die neutral für Impfungen werben. Trotz massiver Aufklärungsarbeit ist es immer noch gefährlich für die rund 275.000 Helferinnen und Helfer. Impfkampagnen werden von gewaltsamen Zwischenfällen überschattet, mehr als 80 Mitarbeiter seien in den letzten acht Jahren getötet worden, sagt Safdar.