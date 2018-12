"Weiße Weihnachten" sind ein Mythos

Zu Weihnachten taut es regelmäßig

Ein Grund für schneefreie Weihnachtstage ist ein sogenannter Witterungsregelfall, der mit den Eisheiligen im Mai vergleichbar ist. Mit 60 bis 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit setzt vor Weihnachten Tauwetter ein. Die milde Wetterlage entsteht, weil im Norden zwischen Island und Skandinavien ein Tiefdruckgebiet sitzt, im Süden dagegen Luftmassen mit höherem Luftdruck. Zwischen den Wetterzonen kann feuchte und warme Luft aus Südwesten und Westen zu uns strömen. Dann hat der Winter keine Chance mehr. Selbst wenn vor Weihnachten schon Schnee lag, schmilzt die weiße Pracht mit Einsetzen des Tauwetters weg - und mit ihm die Hoffnung auf weiße Weihnachten.

Wintertourismus für Mythos verantwortlich

Wenn die Chancen auf weiße Weihnachten in Deutschland also immer eher gering waren, woher kommt dann unsere romantische Erinnerung an eine stade Zeit im leise rieselnden Schnee? Der Wintertourismus hat wohl den Mythos heraufbeschworen. Nachdem der Winter in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts seinen Schrecken verloren hatte, machten sich die ersten Touristen auf den Weg in die Alpen. Vorreiter waren adelige Briten, die in die Schweiz reisten und dort unbeschwerte Tage im Schnee verbrachten. 1863 tauchten erste Postkarten mit einem Weihnachtsmann im Schnee auf.

Auch in Bayern beginnt damals so langsam der Wintertourismus. Münchner machen Ausflüge zum zugefrorenen Staffelsee und vergnügen sich bei Blechmusik und Eisstockschießen. Dann entdecken Touristen das Skifahren. Der schneereiche Bayerische Wald und das Voralpenland sind mit ihren sanften Hügeln und Bergen ideal geeignet für Ski-Anfänger. Die friedliche Schneelandschaft in den Bergen prägt seitdem das romantische Bild von weißen Weihnachten - auch im Flachland.