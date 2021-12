So wird Weihnachten harmonisch - Tipps von Experten

Weihnachten wird häufig als "Fest der Liebe" bezeichnet. Werbungen zeichnen ein Bild von einem gemütlichen Abend, an dem die ganze Familie versammelt ist, scherzt und lacht, alles ist in gemütliches Kerzenlicht getaucht. In der Realität sieht das oft anders aus: Streit ist vorprogrammiert, oft liegen die Nerven schon blank, bevor das Fest überhaupt losgeht.

Erwartungen an Weihnachten herunter schrauben

Um selbst nicht enttäuscht zu werden sei es ganz wichtig, die eigenen Erwartungen an Weihnachten und die Feiertage herunterzuschrauben. Wenn man sich an die Ursprungsgeschichte erinnere, also unter welch einfachen Bedingungen das Jesuskind geboren wurde, dann dürfe es daheim auch ruhig unperfekt sein.

Also wenn das Essen nicht so gelingt, wie man es sich vorgestellt hat, die Kartoffeln verkocht oder die Gans zu dunkel. Das zumindest sagt der Leiter des evangelischen Beratungszentrums in Würzburg, Andreas Schrappe im BR24 Interview. Vielmehr gehe es darum zusammen zu sein und Freude zu haben und die Alltagsprobleme "draussen" zu lassen.

Ehrlich sein zu sich selbst und zu anderen - rät der Experte

Damit man mit dem Stress und dem Druck vor Weihnachten richtig umgehen könne, muss man Prioritäten setzen und vor allem einen Stopp einlegen, das rät Albert Knött, Leiter der Beratungsstelle für Ehe, Familie und Lebensfragen der Diözese in Würzburg. Wichtig wäre es, nur die unaufschiebbaren Dinge noch abzuarbeiten und sich Pausen zu gönnen.

Und auch Zeitfenster für sich selbst, für Besuche bei Freunden oder eine Runde Sport einzuplanen. Das nehme viel Konfliktpotenzial aus den Vorbereitungen, so Knött. Gut wäre es ausserdem, sich im Vorfeld abzusprechen, also in einer Art Familienrat, um die "kritischen" Tage gut zu überstehen. Um dann auch die Sorgen und Ängste der anderen Familienmitglieder zu hören und ernst zu nehmen.

Keine Grundsatzdiskussionen an Weihnachten

Im zweiten Jahr der Pandemie wird Corona in vielen Familien wieder Thema sein an den Weihnachtstagen. Unterschiedliche Meinungen zu Impfungen, Hygieneregeln und Vorschriften können Familien und Freundschaften entzweien. Deshalb solle man diese Themen nur zu einem bestimmten Punkt diskutieren und müsse sie dann auch abschließen, so Knött. Man solle sich daher eher auf Gemeinsamkeiten einigen und Grundsatzdiskussionen möglichst vermeiden, rät der Experte.

Seelsorgerin berät einsame und traurige Menschen an Heiligabend

Am Seelsorgetelefon an Heiligabend steht das Telefon praktisch nicht still und ist für viele Menschen wichtig. Viele Menschen sind an Heiligabend allein. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Tod des Partners oder der Partnerin, Streit mit den Kindern. Undank seitens der Familie. Doch wie gelingt es trotzdem diese besondere Zeit gut zu überstehen? Es gibt ein Seelsorgetelefon, das besonders an Heiligabend nicht still steht.

Eine ältere Dame macht seit vielen Jahren ehrenamtlich Dienst und hört sich die Sorgen und Nöte der Anruferinnen und Anrufer an. Manchmal reiche es auch einfach nur zuzuhören oder gemeinsam zu schweigen. Besonders nahe gehe es ihr, wenn die Menschen weinen und ihre Geschichte erzählen, so die Telefonseelsorgerin. Auch gemeinsam zu schweigen ist oft heilsam, also nur zu wissen, dass am Telefon jemand den Hörer abhebt, so die 85-Jährige aus Rosenheim, die seit einigen Jahren am Telefon sitzt und berät.

Telefonseelsorge unter 0800-111 0 111 bundesweit erreichbar

Sie selber gehe nach dem Dienst entweder in die Mette oder besuche noch eine Freundin. Und findet dadurch einen versöhnlichen Abschluss mit dem Heiligabend. Das Seelsorgetelefon ist unter der 0800-111 0 111 bundesweit erreichbar.