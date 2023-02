Weibliche Genitalverstümmelung: Kampf gegen lebenslange Qual

Folgen der Verstümmelung: Infektionen und Angstzustände

Zu den Folgen einer Genitalverstümmelung zählen schwere Blutungen, Verwachsungen, Infektionen, chronische Entzündungen, Harnwegsinfekte, lebensgefährliche Komplikationen bei Geburten, Unfruchtbarkeit, starke Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und ein vermindertes sexuelles Empfinden. Aufgrund des traumatischen Eingriffs leiden viele Frauen nach der Beschneidung an Depressionen und Angstzuständen. 25 Prozent der verstümmelten Frauen sterben sogar an den unmittelbaren und langfristigen Folgen, so die Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Das Bewusstsein ändert sich nur langsam

Nach Angaben von Plan International sind 30 Millionen Mädchen potenziell gefährdet, vor ihrem 15. Geburtstag beschnitten zu werden, wenn sich die Situation nicht ändern sollte. In den Ländern, in denen Genitalverstümmelung praktiziert wird, sind immer mehr Mädchen und Frauen dafür, sie abzuschaffen. Doch trotzdem ändert sich das Bewusstsein in der Gesellschaft dafür nur langsam. Das gilt auch für Einwandererfamilien in Deutschland.

Die Situation in Deutschland

Denn auch hierzulande werden Ärzte mit weiblichen Beschneidungen konfrontiert. Mit der globalen Migration ist diese menschenrechtsverletzende Tradition auch in Europa angekommen. Deutschland zählt zu den europäischen Ländern mit einer besonders hohen Anzahl an Mädchen und Frauen aus den Genitalverstümmelung praktizierenden Herkunftsländern. Mittlerweile leben in Deutschland nach Schätzungen von Experten um die 67.000 betroffene Mädchen und Frauen.

Schwer nachvollziehbare Vorstellungen

"Die Frauen in meiner Sprechstunde wurden alle aus traditionellen Gründen beschnitten. Dies ist in vielen afrikanischen Ländern die Voraussetzung dafür, verheiratet zu werden, nur dann gelten die Mädchen als 'rein'. Dabei spielen auch für uns in Europa schwer nachvollziehbare Vorstellungen eine Rolle - etwa, dass die Klitoris ein wilder Stachel ist, der den Penis beim Geschlechtsverkehr verletzen kann. Oder dass die Schamlippen immer weiter wachsen, wenn man sie nicht beschneidet. Da Frauen in vielen afrikanischen Ländern davon abhängig sind, einen Ehemann zu finden, der finanziell für sie sorgt, haben sie oft keine Wahl." Cornelia Strunz, Oberärztin im "Desert Flower Center" am Krankenhaus Waldfriede in Berlin-Zehlendorf im Gespräch mit der Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) 2022

Aufklärung muss behutsam vorgenommen werden

Eine Aufklärung muss sehr umsichtig und vorsichtig vorgegangen werden, um die Menschen nachhaltig zu einer Abkehr von der Genitalverstümmelung zu bewegen. Viele Menschen, die aus den Ländern, in denen diese Praxis Tradition ist, nach Deutschland gekommen sind, stehen in diesem neuen Land vor vielen Herausforderungen. Ein offener Austausch ist oft nicht möglich. Deshalb gilt es, Druck herauszunehmen und Vertrauen aufzubauen.

Beschnittene Frauen müssen viel infrage stellen

Es bedarf vieler Gespräche und es braucht viel Zuspruch sowie Aufklärung, bevor Frauen in Deutschland den Schritt wagen, sich Hilfe zu holen. Das meint auch Fadumo Korn, die aus Somalia stammt und Dolmetscherin und Kulturvermittlerin in München ist. "Dieser Prozess braucht wirklich Zeit. Das kann sich eine nicht-betroffene Frau nicht vorstellen."

Betroffene müssen die Entscheidung der eigenen Mutter und ihre Traditionen infrage stellen. Sie müssen verstehen lernen, dass die Beschneidung trotzdem falsch war und sie das Recht haben, etwas dagegen zu unternehmen - zum Beispiel die Narbe der Beschneidung wieder öffnen zu lassen. Zu wissen, dass die Beschneidung in Deutschland nach dem Strafgesetzbuch verboten ist, gäbe diesen geflüchteten Frauen und auch ihren Männern, die sich gegen die Tradition stellen, wenigstens ein bisschen Rückendeckung, so Fadumo Korn. Aber trotzdem schafften es bisher nur wenige.

NALA: Beratungsstelle in München

Fadumo Korn klärt auf, geht in Aufnahmeeinrichtungen, begleitet Frauen auf Behörden und zur Ärztin. Besonders am Herzen aber liegen ihr die Gruppen geflüchteter beschnittener Mädchen, die sie in München in ihrem Verein NALA betreut. Der Verein bietet auch eine Hotline an, in der in mehreren Sprachen Hilfe und Beratung angeboten wird. NALA übrigens ist Kisuaheli und bedeutet Löwin.