Wegen Klimawandel: Gefahr durch Spätfrost steigt

"Die kalte Sophie macht alles hi" – Bauernregeln zu den Eisheiligen haben Jahrhunderte auf dem Buckel und schon immer das eine Thema: Spätfrostschäden. Von Spätfrost spricht man, wenn es Minusgrade hat, obwohl die Vegetationsperiode schon losgegangen ist.

Warum auf einmal so empfindlich?

Zwanzig Grad Minus halten Obstbäume im Winter aus. Aber wenn es Ende April auch nur ein, zwei Minusgrade hat, werden die Triebe braun, die Knospen fallen ab. Woher kommt diese unterschiedliche Empfindlichkeit?

Im Winter sind Gehölze und viele andere Pflanzen in Winterruhe, auf die Kälte eingestellt. Und sobald sie im Frühjahr austreiben, stehen sie im Saft, dann können Fröste Schaden anrichten. Das liegt am Verdünnungseffekt, so Hubert Siegler von der Bayerischen Gartenakademie in Veitshöchheim: "So, wie wenn man zum Frostschutzmittel im Auto Wasser nachkippt, dann haben wir auch nicht mehr den ausreichenden Frostschutz."

Wärmere Temperaturen: Pflanzen starten immer früher

Der Klimawandel führt dazu, dass der sogenannte Vegetationsbeginn immer früher einsetzt. Weil es keinen einheitlichen Starttermin für alle Pflanzen gibt, nutzt man Temperaturwerte, um den Vegetationsbeginn zu definieren – wie Luzia Keupp, Klimawissenschaftlerin an der Universität Würzburg: "Bei mir geht die Vegetationsperiode los, wenn das erste Mal mindestens fünf Tage lang mindestens fünf Grad Celsius Tagesmitteltemperatur erreicht werden." Das beschreibe dann im Durchschnitt den Wachstumsbeginn der Pflanzen.

Und der Vegetationsbeginn verschiebt sich im bayernweiten Mittel: Am Anfang des Jahrhunderts war er Mitte März. Am Ende des Jahrhunderts wird er bereits Ende Januar einsetzen. So die Modelle der Klimatologen der Universität Würzburg. Am Untermain startet die Vegetation noch früher, in Alpennähe später.