vor etwa einer Stunde

Wasserkraft gefährdet Orang-Utans

2017 entdeckten Wissenschaftler auf der indonesischen Insel Sumatra eine neue Orang-Utan-Art: den Tapanuli. Rund 800 lebende Tiere gibt es noch - und sie sind in Gefahr! Ein chinesischer Investor will in ihrem Revier ein Wasserkraftwerk bauen.