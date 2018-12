Was tun gegen den Stress am Jahresende?

"Was Du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen", so lautet die Volksweisheit. Doch die "Aufschieberitis" kann sogar sinnvoll sein, sagt der Münchner Soziologe und Buchautor Jonas Geißler, der Führungskräfte zum Thema Zeitmanagement coacht. Er ist überzeugt, dass eine "Jetzt-Erfahrung" sehr wichtig ist: Wer zu viel in die Zukunft plane, der verpasse den Augenblick. Er rät, das Aufschieben positiv umzudeuten, schließlich habe man die unverplante Zeit in der Vergangenheit wahrscheinlich genossen.

Steckt das Aufschieben in den Genen des Homo sapiens?

In prähistorischen Zeiten war es sogar überlebenswichtig, alle Energie auf die Gegenwart zu richten. Schließlich war es damals weniger wahrscheinlich als heute, die nahe Zukunft zu erleben. Aber selbst heute kann es mehr Arbeit bedeuten, wenn man etwas frühzeitig erledigt und sich dann wieder etwas ändert, als wenn man gleich später anfängt. Frühzeitiges Erledigen ist also mit einem gewissen Risiko verbunden, so Jonas Geißler.