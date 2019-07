Was kann man gegen giftige Quallen tun?

Schwimmer, Surfer und andere Wassersportler sollten möglichst einen Ganzkörperneoprenanzug tragen.

Hatten Sie Kontakt mit einer giftigen Qualle, verlassen Sie sofort das Wasser. Neutralisieren Sie die Nesselkapseln mit viel Essig (maximal fünf Prozent Säure) oder entfernen Sie sie mit Sand.

Schaben Sie mit einem stumpfen Gegenstand (Messerrücken) oder einer Kreditkarte die Nesselkapseln vom Bein ab.

Nehmen Sie auf keinen Fall Süßwasser oder ein Handtuch, dass könnte dazu führen, dass noch mehr Nesselgift abgegeben wird.

Gehen Sie bei starken Schmerzen oder Kreislaufbeschwerden zum Arzt.

Sonnige Zeiten für Algen

Auch Algen können zu einer gefährlichen Plage werden. Man findet sie sowohl in heimischen Seen, in Skandinavien wie auch in den Küstenregionen des Mittelmeerraumes. Algenteppiche sind nicht nur unschön anzusehen, sondern manchmal auch gefährlich.