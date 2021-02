FAQ: Was Sie über Kinder und Corona-Tests wissen müssen

Es ist ein zwiespältiges Gefühl: Einerseits freuen sich die Kinder, dass sie immerhin tageweise in die Schule dürfen, und die Eltern können zwischendurch durchatmen. Gleichzeitig wächst die Sorge vor einer dritten Welle. Wie lassen sich Schulen offen und dabei Infektionszahlen niedrig halten? Darüber wird seit Wochen heftig diskutiert. Vor allem über den Einsatz von Selbsttests an den Schulen. Ein Konzept, das seit einiger Zeit in Österreich praktiziert wird. Auch in Bayern sollen diese jetzt zum Einsatz kommen.

Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um das Thema Kinder und Corona-Tests.

Welche Tests gibt es für Kinder?

Grundsätzlich werden bei Kindern die gleichen Antigen-Tests angewendet wie bei Erwachsenen: mittels Nasen-Rachen-Abstrich oder Rachenspülwasser - darauf beruht der sogenannte Gurgeltest. Der Rachenabstrich ist, wenn er von erfahrenem medizinischen Personal vorgenommen wird, "gut durchführbar, sicher und ohne Beschwerden für das Kind", so Dr. Dominik A. Ewald, Landesvorsitzender vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) Bayern. Der Abstrich müsse dabei nicht zwingend nasal erfolgen – auch nicht bei Erwachsenen, so der Kinderarzt.

Beim Gurgeltest gurgelt und spült der Proband eine Salzwasserlösung im Mund und spuckt sie nach ca. 35 Sekunden in einen Becher. Durch den Deckel des verschlossenen Bechers wird mit einer Art Spritze ein Probenröhrchen hygienisch sauber abgesaugt. Diese Probeentnahme wird, genauso wie der Abstrich, zur PCR-Analyse ins Labor geschickt.

Wann müssen Kinder getestet werden?

Juristisch gesehen müssen Kinder getestet werden, wenn das Gesundheitsamt es anordnet oder ein Arzt es für notwendig hält. "Da wir inzwischen genug Testkapazitäten haben, streichen wir in den Kinder- und Jugendarztpraxen so viele Kinder, die sich uns mit Erkältungssymptomen vorstellen, wie möglich ab", sagt Dr. Ewald vom BVKJ Bayern.

Der Verband möchte damit den Familien Gewissheit geben, ob ihr Kind an Covid-19 erkrankt ist oder nicht. Zugleich lässt sich dadurch epidemiologisch besser feststellen, wie viele Kinder betroffen sind.

Werden Kinder in der Schule und in der Kita getestet?

Bisher noch nicht. Ab Anfang März sollen sie aber an den bayerischen Schulen und Kitas verteilt werden, so das bayerische Gesundheitsministerium. 1,3 Millionen Selbsttests werden im ersten Schritt ausgeliefert. Es handelt sich dabei um Abstrichtests, wie sie auch an den Schulen in Österreich verwendet werden. Mit ihnen sollen Schüler mit einem asymptomatischen Verlauf schnell identifiziert werden.

Zu den Forschern, die sich für einen Einsatz von Antigen-Schnelltests an Schulen aussprechen, zählt Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. "Antigen-Schnelltests ermöglichen es nicht nur, dass man schnell erkennt, ob jemand infiziert ist", sagt die Virologin, "sondern vor allen Dingen, ob jemand auch ansteckend ist."

Wie sinnvoll sind Selbsttests für Kinder?

Selbsttests für Kinder sind sinnvoll, wenn sie korrekt und regelmäßig durchgeführt werden. Weil Nasen-Rachen-Abstriche für Laien schwierig zu handhaben und für Kinder als auch für Erwachsene unangenehm sind, zweifeln manche Forscher an ihrer Tauglichkeit für den Hausgebrauch. Viel einfacher anzuwenden sind dagegen sogenannte Gurgel-, Spuck und Lutschtests. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) Bayern empfiehlt, Rachenspülproben zu poolen.

Der Verband spricht sich für Selbsttests für Kinder aus, vorausgesetzt, sie werden richtig durchgeführt. "Wenn Kinder einen Selbsttest durchführen, um sicher zu gehen, dass sie in der Schule niemanden anstecken können, und dieser Test sichere Ergebnisse liefert, würde ein Selbsttest helfen, Kinder und Jugendliche wieder am Gemeinschaftsunterricht teilnehmen zu lassen", sagt Dr. Ewald.

In Deutschland sind seit 24. Februar vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte drei Corona-‪Selbsttests zugelassen, auf dem Markt sind sie noch nicht. Es handelt sich dabei um Abstrich-Tests.

Obwohl getestete Kinder keine Corona-Symptome hatten, waren sie positiv. Warum?

Kinder erkranken nur sehr selten schwer an Covid-19. Häufig verläuft eine Infektion gänzlich asymptomatisch. Auch deswegen wären Selbsttests für Kinder im Hinblick auf die Schulöffnung hilfreich, um mögliche Infektionen überhaupt feststellen zu können.