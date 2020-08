01.08.2020, 11:51 Uhr

Was Sie über die zweite Corona-Welle wissen sollten

Weltweit steigen die Corona-Fälle. Auch bei uns in Deutschland. Haben wir’s verbockt? Befinden wir uns mitten in einer zweiten Welle? Was bringen Pflicht-Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer wirklich? Die Wahrheit über die zweite Welle: Possoch klärt!