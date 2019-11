Was Sie schon immer über Maulwürfe wissen wollten

Der Maulwurf ist kein possierlicher Geselle zum Streicheln - auch wenn sein extrem plüschig-flauschiges Fell dazu verlocken mag. Das Fell hat auch keine "Strich" wie bei Hunden oder Katzen. Es lässt sich in alle Richtungen gleichermaßen streichen, wenn man denn einen Maulwurf erwischt. Aber Achtung. Das mag er gar nicht und kann ordentlich zubeißen. Das Fell ist so flauschig, damit keine Erde daran hängenbleiben und er in jeder Richtung blitzschnell durch seinen Bau flitzen kann.

Das glänzende, weiche Fell hat Anfang des 20. Jahrhunderts Geschäftemacher dazu verleitet, Mäntel aus Maulwurfsfell zu produzieren - eine schöne Pleite, denn kaum verarbeitet, verliert es seinen Glanz und verliert büschelweise Haare.

Maulwurfwissen kompakt: Ein Maulwurf ...

ist um die 15 Zentimeter lang - inklusive Schwanz.

wird drei bis fünf Jahre alt.

wiegt soviel wie eine Tafel Schokolade - rund 100 Gramm.

kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 4 Stundenkilometern durch die Gänge spurten.

schafft es, sieben Meter Gänge pro Stunde zu graben.

frisst im Jahr das Dreihundertfache seines Gewichts.

So lebt der Maulwurf

Bei Idealbedingungen - also guten Bodenbedingungen wie lockerer, nicht allzu trockener Erde - schafft er es, bis zu sieben Meter Gänge pro Stunde zu graben. Ein Maulwurfsrevier kann bis zu 2.000 qm betragen, von zahlreichen Gängen durchzogen. Darin befinden sich auch Ruheräume, Vorratskammern und Wohnräume sowie eine Nesthöhle. In der Vorratskammer lagert er all das, was er nicht unmittelbar frisst.