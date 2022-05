Was passiert, wenn Russland aus dem ISS-Programm aussteigt?

An einem kalten Januarabend des Jahres 1994 in Washington, D.C. Der amerikanische Präsident Bill Clinton hält seine Rede zur Lage der Nation vor beiden Häusern des US-Kongresses. Dabei ist er ganz begeistert von einer sich gerade anbahnenden Kooperation im All, die das Ende des Kalten Kriegs möglich gemacht habe: Statt im Weltraum Waffen zu bauen, würden russische Wissenschaftler den USA nun beim Bau einer Internationalen Raumstation helfen, sagt Clinton. Europa, Japan und Kanada wurden noch ins Boot geholt, und aus der ISS wurde ein bis heute erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt. 1998 ging’s los. Die Russen haben damals das erste Bauteil der ISS ins All geschossen. Und wenig später auch die erste Besatzung. Ohne Russland geht bis heute nichts auf der Station – aus heutiger Sicht ein Problem.

Kosmonauten und Astronauten schwebten bisher über den Dingen

John Logsdon ist der ehemalige Leiter des Space Policy Institute der George Washington University in der amerikanischen Hauptstadt. Er sagt, die damalige Entscheidung, die Russen bei der Station mit an Bord zu nehmen, habe zur Konsequenz, dass alle Partner gegenseitig aufeinander angewiesen sind. Beim Design der ISS ist also jeder von jedem abhängig. Trotz vieler Auf- und Abs habe sich das Konzept bisher bewährt, glaubt Logsdon. "Es ist eine Art Mauer um die ISS entstanden – keine physische Barriere, aber die Station ist abgetrennt vom allgemeinen Verhältnis zwischen den USA und Russland", beschreibt er es. Ob die Vergiftung eines russischen Regimekritikers, die Einmischung des Kremls in die US-Präsidentschaftswahlen oder die Annexion der Krim – die Astronauten und Kosmonauten an Bord der Internationalen Raumstation schwebten stets über den Dingen.

Vertrauensbasis unabhängig vom politischen Alltag

Scott Hubbard war Leiter des Ames-Forschungszentrums der US-Raumfahrtbehörde NASA und hat seit den siebziger Jahren mit den Sowjets zusammengearbeitet. Seine Erfahrung: "Wenn Sie mit den Russen arbeiten, man sich gegenseitig versteht, sich eine Vertrauensbasis bildet und Sie einige Wodkas zusammen getrunken haben– dann bleibt diese Verbindung bestehen, unabhängig von der Politik auf höherer Ebene." Die normalen Wissenschaftler und Ingenieure machten einfach mit dem weiter, dem sie sich verschrieben haben. Der Haken dabei: Die grundsätzliche Entscheidung zur Zusammenarbeit – die fällen nicht Wissenschaftler oder Kosmonauten, sondern besagte "höhere Ebenen".

Russland droht mit Ausstieg aus ISS-Programm

Dmitri Olegowitsch Rogosin, der Chef der russischen Weltraumagentur Roskosmos, hat seit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine bereits mehrfach damit gedroht, aus dem gemeinsamen Projekt ISS auszusteigen. John Logsdon, der ehemalige Leiter des Space Policy Institute der George Washington University, sagt dazu, diese "unsichtbare Mauer um die ISS" könnte bröckeln. Zum Beispiel, wenn die USA Sanktionen verhängen, die Russland so verärgern, dass sie sich aus der Station zurückziehen. "Ja, das könnte passieren", so Logsdon. Die Russen könnten zum Beispiel ihre zwei ständigen Kosmonauten auf der ISS abziehen. Es stünde ihnen frei, jederzeit mit einer russischen Sojus-Kapsel die Rückreise zur Erde anzutreten.

Ist die ISS ohne russische Module überlebensfähig?

Das absolut drastischste Szenario wäre jedoch die Abkopplung der russischen Module vom Rest der Station. Das wäre ein großes Problem für die Teile, die den USA, Europa, Kanada und Japan gehören. Die beiden ersten Bauteile der ISS, die russischen Module Sarja und Swesda, sind es, die mit ihren Triebwerken die Umlaufbahn der ISS von Zeit zu Zeit anheben. Denn die oberen Schichten der Atmosphäre bremsen die Station allmählich ab. Damit verlöre die ISS ihren Antrieb und würde nach ein paar Monaten instabil werden. Die Trennung der russischen ISS-Bauteile von den westlichen wäre ein Kamikaze-Kommando. Denn auch Sarja und Swesda können nicht unabhängig vom Rest der Station funktionieren. Sie haben nur kleine, eigene Solarpaneele, die keine komplette Stromversorgung für einen unabhängigen Betrieb aufrechterhalten könnten. Der Rest der ISS aber – der könnte nach Meinung der Experten sehr wohl überleben - auch ohne russischen Antrieb.

NASA plant offenbar für die Zeit nach Russlands Ausstieg

Auch wenn die US-Raumfahrtbehörde NASA offiziell so tut, als ändere sich derzeit nichts – offenbar gibt es bereits Alternativpläne für die Zukunft der ISS. So sagte Kathy Lueders, die stellvertretende NASA-Chefin: "Natürlich betrachten wir die globale Lage so, wie sie ist. Deswegen bemühen wir uns derzeit um größere Flexibilität." Die Unternehmen, die derzeit Fracht und Astronauten zur ISS befördern, könnten ihre Transportkapseln aufrüsten. Northrop-Grumman habe das angeboten, und bei SpaceX gebe es entsprechende Überlegungen. Seit wenigen Tagen ist auch die neue Raumkapsel des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing an die ISS gedockt. Der Starliner könnte ebenfalls dazu betragen, die Bahn der ISS zu korrigieren.

Elon Musk könnte was machen

Vor allem das SpaceX-Modell jedoch ist bereits komplett durchdacht, so, als habe es seit Monaten in der Schublade gelegen: Koppeln die Russen ihre Module ab, könnten stattdessen eine oder zwei Dragon-Kapseln von SpaceX andocken und mit ihren Triebwerken die ISS regelmäßig anheben. Firmenchef Elon Musk hat auf Twitter bereits mehrfach betont, dass die Internationale Raumstation auch ohne Russland funktionsfähig bleiben könnte. Denn schließlich soll nie noch bis zum Ende des Jahrzehnts weiter um die Erde kreisen.