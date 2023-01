Was der Feldstadel der Maschinenhalle voraus hat

Gewerbegebiete und Einkaufszentren beeinträchtigen das Landschaftsbild vor allem am Ortsrand und entlang von Bundesstraßen. In den Zwischenräumen – "auf der grünen Wiese" - prägen dagegen landwirtschaftliche Bauvorhaben die Landschaft: Manchmal Ställe, häufiger jedoch Maschinenhallen. Die neuen Hallen könnten sich den alten Feldstadel zum Vorbild nehmen, dann wäre viel gewonnen, sagen Architekten und Heimatschützer.

Größere Betriebe - größere Maschinen - größere Hallen

Für Pflug, Feldspritze und Sämaschine muss ein Landwirt jeweils um die 25 Quadratmeter Stellfläche kalkulieren, für den Kartoffelroder 30 Quadratmeter. Und so weiter – je nachdem, wie viele Maschinen und Anhänger ein Bauer hat. Dazu kommen Rangier– und Sicherheitsabstände. Und überall noch ein Zuschlag, weil die nächste Maschine vermutlich noch größer wird. Kein Wunder, dass eine Maschinenhalle mit 500 Quadratmetern Fläche heutzutage als eher kleine Halle gilt. Eine große Halle hat rund 1.500 Quadratmeter.

Landschaftsschutz - ein Verfassungsauftrag

Allen ist klar, dass man für Mähdrescher, Güllefass und Egge eine Maschinenhalle braucht. Und gleichzeitig ist auch klar: Die Kulturlandschaft ist ein zentraler Aspekt der Lebensqualität, geschützt durch die Bayerische Verfassung. Dort steht: "Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts haben die Aufgabe, die Landschaft zu schützen und zu pflegen." Und auch der einzelne Bürger und die Bürgerin sind zuständig: "Jedermann ist verpflichtet, mit Natur und Landschaft pfleglich umzugehen." Dass auch landwirtschaftliche Maschinenhallen das Landschaftsbild prägen, ist Konsens unter den Fachleuten der ländlichen Entwicklung, der Heimatpflege und unter Architekten.

Maschinenhallen prägen Landschaftsbild

Maschinenhallen tragen zwar nur einen kleinen Teil zur Landschaftsverschandelung bei. Die Gewerbegebiete und die Wohnbausiedlungen seien das viel größere Problem, sagt der schwäbische Bezirksheimatpfleger Christoph Lang. "Aber im Grunde müssen alle schauen, dass wir baukulturell unsere Beiträge leisten, um da gehören eben sehr sichtbar prominente Maschinenhallen mit dazu." Und wenn es da gelinge, vorbildlich zu bauen, dann könnte man auch von den Einkaufszentren und Gewerbebauten eine landschaftsangepasste Bauweise fordern. "Was wir heute versauen, wird in 50 Jahren nicht schöner. Also wir müssen eigentlich immer an unserer Baukultur arbeiten."

Neue Hallen brauchen Flächen

Jede Halle, die nicht gebaut wird, schont die Landschaft und spart Flächen. Flächen sparen ist wichtig, so Christian Kreye, der Leiter des Amtes für Ländliche Entwicklung in Schwaben, "weil wir die für landwirtschaftliche Produktion brauchen und für Ernährungssicherheit brauchen". Große Hallen mit rund 1.500 Quadratmeter Fläche brauchen mit Rangier- und Zufahrtsflächen ungefähr so viel Grund wie drei Einfamilienhaus-Bauplätze. Das entspricht dem Platz, den man benötigt, um Lebensmittel und Bekleidungsfasern für einen Menschen zu produzieren.

Wo gibt es leerstehende Hallen?

In den letzten 20 Jahren sind 50.000 Bauernhöfe in Bayern aufgegeben worden, ein Teil von ihnen hatte eine Maschinenhalle im Außenbereich. Die könnte jetzt doch ein anderer Betrieb pachten und weiternutzen. Doch dafür besteht offensichtlich kein Markt. Eine Hallenbörse oder etwas in der Art? Maximilian Schuder vom Landwirtschaftsamt in Kaufbeuren sagt: Das gibt es nicht. "Weder vom Bauernverband noch von staatlicher Seite. Auch vom Maschinenring ist uns das nicht bekannt." Es sind so gut wie keine Angebote da.

Ein landwirtschaftliches Hallengebiet wie ein Gewerbegebiet?

Landwirte bauen derzeit kaum noch Ställe, doch weiterhin Maschinenhallen. Die immer größer werdenden Maschinen brauchen einen Unterstand, anders geht es nicht. Doch warum gibt es auf dem Gebiet Maschinenhallen keine neuen Ideen? Man könnte doch einmal versuchen, neben dem Dorf ein Hallengebiet auszuweisen. Gerade im Zuge einer Flurbereinigung eine passende Stelle in der Flur suchen, wo dann jeder bauwillige Landwirt eine Fläche kaufen und eine Halle bauen kann. Dann würde die Erschließung billiger und der Flächenverbrauch für die Zufahrtswege etc. würde unterm Strich reduziert werden. Und wenn ein Landwirt aufgibt, dann ist es naheliegend, dass er seine Halle an den Berufskollegen verpachtet.

Christian Kreye vom Amt für ländliche Entwicklung würde das genauso befürworten wie Architekt Franz Schröck vom Allgäuer Architekturforum. "Wenn man Flächen sparen kann, wenn man Zuwegungen sparen kann, wenn man Leitungen sparen kann, dann ist ja in der heutigen Zeit gar nichts mehr dagegen zu sagen", so Franz Schröck.

Bester Standort für die Maschinenhalle: Dort, wo sie nicht auffällt

Wer vorhat, eine Halle zu bauen, kann viel richtig machen. Das fängt immer beim Standort an, sagt Christian Kreye, "dass dieser Aspekt Kulturlandschaft - möglichst wenig in Mitleidenschaft gezogen wird". Also salopp gesagt, auf keinen Fall da, wo man eine Wallfahrtskirche hinstellen würde. Oder auch nur eine Kapelle. Sondern lieber dort, wo das Bauwerk nicht groß auffällt und sich in die Landschaft einfügen kann. Da könnte man sich vielleicht auch ein Beispiel am Feldstadel nehmen, der befindet sich offensichtlich immer am richtigen Platz. Bei ihm hat man oft das Gefühl, ohne ihn würde der Landschaft an dieser Stelle was fehlen.

Was dem Auge des Betrachters gefällt

Welche Stallbauten gefallen Ihnen am besten? Ein landwirtschaftlicher Bauberater eines bayerischen Landwirtschaftsamts hat vor ein paar Jahren eine kleine Umfrage unter 160 Nicht-Landwirten und Nicht-Landwirtinnen gemacht. Das Ergebnis: Ein Stall soll nicht aussehen wie eine Fabrik. Die meisten finden die Ställe schön, die nicht übermäßig groß sind oder nicht übermäßig groß wirken und intensiv eingegrünt sind. Besonders gut kommen Ställe aus naturbelassenem Holz an, mit einem Ziegeldach oder einem begrünten Dach. Graue Blechdächer werden akzeptiert. Man spüre eben, welche Materialien in die Landschaft passen und welche nicht, so Bezirksheimatpfleger Christoph Lang: "Also Holz gehört da mit dazu, Trapezblech, Plattenbauweisen gehören da weniger mit dazu."

Der Baukörper sollte ruhig und gleichzeitig strukturiert sein. Manchmal bietet es sich an, zwei Hallen nebeneinander zu bauen statt eine große, so der Tipp von Franz Schröck vom Architekturforum Allgäu: "Es muss nicht immer nur der eine Kasten sein, der da in der Landschaft steht." Gegliederte Baukörper können sich oft auch besser in das Gelände einfügen. Das Architekturforum Allgäu hat zusammen mit dem Holzforum Allgäu eine Wanderausstellung auf den Weg gebracht, die landschaftsschonende Stallbauten im Außenbereich vorstellt. Für landwirtschaftliche Maschinenhallen fehlt derzeit noch so eine Sammlung von guten Beispielen.

Holz besser für Umwelt als Sandwich-Elemente mit PU-Schaum

Wer seine Halle mit Holz baut, stärkt regionale Wirtschaftskreisläufe, schont die Umwelt und die Landschaft. Denn ein Holzbau passe wunderbar in unsere Landschaft hinein, so der schwäbische Bezirksheimatpfleger Christoph Lang. "Dann kommt noch der Verwitterungsprozess dazu, im Grunde passt sich das Material noch mehr an die Landschaft auch an." Ein weiterer Vorteil: Die einzelnen Holz-Bauteile ließen sich gut reparieren. Und Schröck ergänzt: Die momentan im Hallenbau verbreiteten, geschäumten Sandwich-Profile, "das ist alles sehr aufwändig in der Herstellung, auch in der späteren Entsorgung".

Experte: Schönheit muss nicht mehr kosten

Eine Maschinenhalle wie einen Feldstadel bauen mit einer Holzfassade anstatt einer Fertiglösung vom Hallenbau-Unternehmen – geht das nicht ins Geld? "Ich würde sagen: Nein." So Architekt Franz Schröck. Er beruft sich auf die Erfahrungen mit den mustergültigen Stallbau-Projekten aus der Wanderausstellung. Da hätten Landwirte die Kosten verglichen: Wieviel kostet der Bau vom Fertighersteller und wieviel ein individuell geplanter Stall mit viel Holz? Und da sei der Holzbau ein paar 10.000 Euro günstiger gewesen als der Fertigstall – die Entsorgungskosten nicht eingerechnet. Schröck meint, der Mehraufwand beim Holzbau bestehe darin, dass sich Bauherr und Bauherrin im Vorfeld halt viel mehr Gedanken machen und Informationen einholen müssten.