Was Corona mit der Psyche macht - und wie wir uns helfen können

Es geht weiter: Ähnlich wie im Frühjahr schränkt sich unser Leben durch die Corona-Maßnahmen ein. Denn um die Pandemie einzudämmen, herrschen im November strengere Regeln – zum Beispiel, wenn es um den Kontakt zu Freunden und Familie geht. Außerdem sind Restaurants geschlossen und Freizeitangebote dürfen nicht mehr stattfinden.

Diese Einschränkungen wirken sich auch auf die psychische Verfassung der Deutschen aus, wie die Vorauswertung der Nako Gesundheitsstudie, der größten Gesundheitsstudie Deutschlands, die ein Netzwerk von Forschungseinrichtungen durchführt, nun ergab. Seit 2014 untersucht die Nako regelmäßig, wie sich Volkskrankheiten entwickeln und auch, wie ihnen vorgebeugt werden kann.

Höheres Stresslevel durch Corona-Maßnahmen

Laut der Nako-Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Annette Peters hat das Stresslevel in der Bevölkerung während dem Frühjahrs-Lockdown zugenommen. So haben die über 100.000 Befragten häufiger Angst empfunden und depressive Symptome gezeigt. Besonders betroffen seien die 20- bis 40-Jährigen.

"Wir gehen davon aus, dass die Menschen dieser Altersgruppen besonders belastet waren. Viele waren im Homeoffice. Die Kinder waren nicht in der Schule und in den Kindertagesstätten. Da hat sich natürlich das ganze Leben verändert." Prof. Dr. Annette Peters, Vorstandsvorsitzende Nako

Auch regional gab es Unterschiede: Dort, wo es hohe Infektionszahlen gab, war auch der Stresslevel höher, so zum Beispiel in Bayern oder Baden-Württemberg.

Der Winter erschwert den zweiten Teil-Lockdown

Stress ist auch durch die Einschränkungen im November zu erwarten. Im Gegensatz zum Frühjahr herrscht nun auch noch trübe Winterstimmung: Es wird kälter und es fehlt an Sonnenlicht. "Auch das wirkt sich auf die Psyche aus. Daher ist es wichtig, dass man sich in diesen etwas dunkleren Monaten wappnet", so Prof. Dr. Peters.

Menschen, die resilient sind, also emotional widerstandsfähig, könnten gut mit dieser Herausforderung umgehen. Sie vertrauen sich selbst und darauf, Krisen meistern zu können.

Kontakte helfen gegen Stimmungstiefs

Anders sieht es bei psychisch Vorbelasteten aus. Laut Studienergebnissen leiden diese aufgrund der Corona-Maßnahmen vermehrt unter Krankheitssymptomen, zum Beispiel Depressionen. Für Betroffene sei es wichtig, den Kontakt zu Freunden und Familien weiterhin zu halten, sagt der Psychologe Pablo Hagemeyer.

Sich selbst gegenüber besonders aufmerksam sein, Stimmungstiefs beobachten - das gelte in den Zeiten starker Beschränkungen aber für jeden. "Wenn sich depressive Phasen häufen, also länger als zwei Wochen andauern, sollte man aktiv werden", sagt Hagemeyer. Therapeuten oder Seelsorger seien dann eine gute Anlaufstelle.

Erfahrungen aus dem ersten Lockdown können helfen

Aber man profitiert auch von Lehren aus der bisherigen Pandemiezeit: "Wir haben Erfahrungen gesammelt, die wir übertragen können und das ist ein erheblicher Faktor, um Ängste zu reduzieren“, so Hagemeyer. Dies helfe, den aktuellen Teil-Lockdown besser zu bewältigen: "Wir wissen, wir schaffen das. Wir haben es schon einmal geschafft. Wir werden es jetzt ein zweites Mal auch schaffen." Außerdem motiviere die Erkenntnis, dass die strengen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie Wirkung zeigten.

Nicht zuletzt seien da auch positive Erlebnisse aus den letzten paar Monaten, so Dr. Hagemeyer: "Wir haben Aspekte in unserem Leben entdeckt, die wir genießen und wachsen lassen konnten, die wir bisher nicht so beachtet haben." Dazu zähle zum Beispiel, Zeit mit der Familie oder mit Kochen zu verbringen.

Der Blick nach vorn ist wichtig

Um gut durch diese schwierigen Zeiten zu kommen, kann auch eine positive Grundeinstellung helfen. Dazu gehört die richtige Perspektive.

"Wichtig ist, dass man eher auf das Ende der Pandemie schaut, anstatt auf mögliche Abgründe. Wenn wir ein Ziel haben, können wir darauf hinarbeiten." Dr. Pablo Hagemeyer, Psychologe

Konkrete Ziele setzen, Pläne schmieden – das könnte zum Beispiel die große Deutschlandreise sein, die man schon immer machen wollte, oder auch der nächste Besuch bei Verwandten. Dr. Hagemeyer hält dies für einen wichtigen Schutzfaktor: "Wir bleiben dann handlungsfähig und fühlen uns weniger ohnmächtig. Das schützt uns vor Traumatisierung."