vor etwa einer Stunde

Was bringt ein harter Lockdown wirklich? Possoch klärt!

Der "Lockdown light" in Deutschland hat nicht gereicht. Die Corona-Infektions- und Todeszahlen sind noch immer auf hohem Niveau, Tendenz steigend. Kann ein harter Lockdown das ändern? Was hat ein Lockdown in anderen Ländern gebracht? Possoch klärt!